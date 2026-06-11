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நீட் தேர்வை ரத்து பண்ணுங்க!.. நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் விஜய் பேசியது என்ன?..
தமிழக முதல்வர் விஜய் 3 நாள் அரசு பயணமாக நேற்று காலை 10 மணி அளவில் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார். நேற்று ஜனாதிபதி, துணை ஜனாதிபதி, ராகுல் காந்தி மற்றும் சோனியா காந்தி உள்ளிட்ட பலரையும் சந்தித்தார். இன்று காலை பிரதமர் மோடி தலைமையிலான நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் விஜய் கலந்து கொண்டார். அந்த கூட்டத்தில் விஜய் பேசியதாவது.
நீட் தேர்வை ரத்து செய்துவிட்டு 12ம் வகுப்பு மதிப்பெண் அடிப்படையில் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை நடத்தப்பட வேண்டும்.
கோவையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க வேண்டும்.
ஒருங்கிணைந்த கல்வித் திட்டத்தில் நிலுவை தொகை 3284 கோடியை நிபந்தனையின்றி விடுவிக்க வேண்டும்.
ஒகேனக்கல் மூணாம் கட்ட கூட்டு குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்திற்கு 2283.40 கோடி நிதி தேவைப்படுகிறது
திருக்குறளை தேசிய இலக்கியமாக அறிவிக்க வேண்டும்..
பெண்கள் பாதுகாப்பில் வலுப்படுத்த ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாடு மையம் தேவை..
குலசேகரப்பட்டினம் விண்வெளி மையத்தை தேசிய விண்வெளியில் உற்பத்தி மையமாக மாற்ற வேண்டும்..
செங்கல்பட்டு - திருச்சி ஜி.எஸ்.டி சாலையை ஆறு வழிச்சாலையாக மாற்ற வேண்டும்.
திருச்சி - கரூர், கரூர் - கோவை சாலைகளை ஆறு வழிச்சாலையாக மாற்ற வேண்டும்.
சென்னை - குமரி அதிவேக ரயில்வே வழித்தடம் அமைக்க வேண்டும்..
சிறப்பாக செயல்படும் மாநிலங்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் தரவேண்டும்
என்பது உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளையும் விஜய் முன் வைத்து பேசியிருக்கிறார்.
நீட் தேர்வை ரத்து பண்ணுங்க!.. நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் விஜய் பேசியது என்ன?..
கூட்டணியில் யார் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் கவலையில்லை: இடது சாரிகள் விலகியது குறித்து ஆர்.எஸ்.பாரதி
திமுக கூட்டணியில் இருந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய இடதுசாரி கட்சிகள் அடுத்தடுத்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகுவதாக அறிவித்துள்ளன. இந்த திடீர் அரசியல் நகர்வு தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தற்பொழுது அதிரடியான விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
திமுக ஒரு அரசியல் அனாதை, அதிமுகவை ஈபிஎஸ் அழித்துவிடுவார்: சவுக்கு சங்கர் அதிரடி விமர்சனம்!
பிரபல அரசியல் விமர்சகரான சவுக்கு சங்கர் தற்போதைய தமிழக அரசியல் சூழல் மற்றும் கூட்டணி குழப்பங்கள் குறித்து ஊடகங்களுக்கு அதிரடியான பேட்டி ஒன்றை அளித்துள்ளார். அதில், தமிழகத்தின் ஆளும் கட்சியான திமுக மற்றும் எதிர்க்கட்சியான அதிமுக ஆகியவற்றின் அரசியல் நகர்வுகளை கடுமையாகச் சாடியுள்ளார். குறிப்பாக, அடுத்தடுத்து முக்கிய கட்சிகள் விலகி வருவதால் திமுக ஒரு அரசியல் அனாதையாக மாறி வருவதாக அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
சென்னை நதிகள் மறுசீரமைப்புக்கு ரூ.7,500 கோடி.. மத்திய நிதி ஒப்புதல்: முதல்வர் விஜய்யின் முயற்சிக்கு மாபெரும் வெற்றி!
தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்களின் தொடர் முயற்சிகளுக்கும் கோரிக்கைகளுக்கும் தற்பொழுது டெல்லி அளவில் மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றி கிடைத்துள்ளது. சென்னை மாநகரத்தின் மிக முக்கிய அடையாளங்களான கூவம், அடையாறு நதிகள் மற்றும் பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் ஆகியவற்றை முழுமையாக மறுசீரமைக்கும் சிஎம்ஐயுடிஎம் திட்டங்களுக்காக, மத்திய அரசு முதற்கட்டமாக ரூ.7,500 கோடி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.