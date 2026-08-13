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  4. Bank of America to Acquire 49.9% Stake in Jio Credit for $1.9 Billion
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (11:51 IST)

ஜியோ நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்த பேங்க் ஆப் அமெரிக்கா.. ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் அல்ல ரூ. 18,268 கோடி ரூபாய்...

ஜியோ ஃபைனான்சியல்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (11:51 IST)
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முகேஷ் அம்பானியின் ஜியோ ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் கடன் வழங்கும் பிரிவான 'ஜியோ கிரெடிட்' நிறுவனத்தில், அமெரிக்காவின் பிரபல வங்கியான பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா  49.9 சதவீத பங்குகளை 1.9 பில்லியன் டாலர் அதாவது சுமார் ரூ. 18,268 கோடி முதலீட்டில் வாங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. 
 
ஜியோவின் டிஜிட்டல் ஆதிக்கத்தையும், பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்காவின் உலகளாவிய நிதிச் சேவைக் நிபுணத்துவத்தையும் இணைத்து இந்தியாவின் கடன் வழங்கும் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதே இந்த கூட்டு முயற்சியின் முக்கிய நோக்கமாகும். இதன் மூலம் சிறு வணிகங்கள் மற்றும் சில்லறை வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சிறந்த நிதி சேவைகள் தடையின்றி கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
ஜியோவின் பிளாக்ராக் நிறுவனங்களுக்குப் பிறகு ஜியோ மேற்கொள்ளும் மூன்றாவது பெரிய சர்வதேசக் கூட்டு ஒப்பந்தம் இதுவாகும். ஒழுங்குமுறை ஒப்புதல்களுக்கு உட்பட்ட இந்த ஒப்பந்தமானது, இந்தியாவின் நிதிச் சேவைத் துறையில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 
இந்த முதலீட்டின் மூலம் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி மேலும் வேகமெடுக்கும் என முகேஷ் அம்பானி மற்றும் பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்காவின் தலைமை நிர்வாகி பிரையன் மோய்ஹான் ஆகியோர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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