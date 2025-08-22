வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (14:18 IST)

பல்லாவரம் பாலத்தில் கல்லூரி பேருந்து விபத்து.. 10 விமானனங்கள் தாமதம்..!

சென்னை பல்லாவரம் மேம்பாலத்தில் இன்று காலை ஏற்பட்ட போக்குவரத்து நெரிசலால், 10க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் தாமதமாக புறப்பட்டுச் சென்றன.
 
பல்லாவரம் மேம்பாலத்தில் இன்று காலை ஒரு தனியார் கல்லூரி பேருந்து, இருசக்கர வாகனம் ஒன்று குறுக்கே வந்ததால் மேம்பால தடுப்பில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் தடுப்புகள் சேதமடைந்ததால், பல்லாவரத்தில் இருந்து விமான நிலையம் செல்லும் சாலை மாற்று பாதையாக மாற்றப்பட்டது. இதன் காரணமாக, அப்பகுதியில் சுமார் 3 கி.மீ தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றதால், கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
 
விமான நிலையம் செல்லும் வழியில் ஏற்பட்ட இந்தத் தடையால், பல பயணிகள் சரியான நேரத்திற்கு விமான நிலையம் செல்ல முடியாமல் அவதிப்பட்டனர். இதையடுத்து பயணிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, கோலாலம்பூர், மஸ்கட், கொழும்பு உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் 30 நிமிடங்கள் வரை தாமதமாகப் புறப்பட்டு சென்றன.
 
தற்போது பல்லாவரம் மேம்பாலத்தில் போக்குவரத்து சீராக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விபத்தை ஏற்படுத்திய ஓட்டுநர் உதயா என்பவர் மதுபோதையில் இருந்தது கண்டறியப்பட்டதால், அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

அசல் இருக்கும்போது நகலை தேடி ஏன் மக்கள் போக வேண்டும்: விஜய் குறித்து திமுக விமர்சனம்

அசல் இருக்கும்போது நகலை தேடி ஏன் மக்கள் போக வேண்டும்: விஜய் குறித்து திமுக விமர்சனம்நடிகர் விஜய் தமிழக அரசியலுக்குள் நுழைவது குறித்து தி.மு.க.வின் செய்தி தொடர்பாளர் என். தரணிதரன் "அசல் இருக்கும்போது, மக்கள் ஏன் நகலை தேடி செல்வார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?" என்று கேட்டார்.

நடிகைகளை அடுத்து திருநங்கை பாலியல் புகார்.. கேரள காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏவுக்கு மேலும் சிக்கல்..!

நடிகைகளை அடுத்து திருநங்கை பாலியல் புகார்.. கேரள காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏவுக்கு மேலும் சிக்கல்..!கேரளாவின் பாலாக்காடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் மாம்கூட்டத்திலுக்கு எதிராக ஒரு திருநங்கை பாலியல் துன்புறுத்தல் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தியுள்ளார். தன்னை பாலியல் வன்புணர்வு செய்ய விரும்புவதாக மாம்கூட்டத்திலிடமிருந்து தனக்கு குறுஞ்செய்திகள் வந்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

ஆன்லைன் விளையாட்டுக்கு அடிமையான மாணவன் தற்கொலை.. மசோதா நிறைவேறிய அடுத்த நாளே சோக சம்பவம்..!

ஆன்லைன் விளையாட்டுக்கு அடிமையான மாணவன் தற்கொலை.. மசோதா நிறைவேறிய அடுத்த நாளே சோக சம்பவம்..!ஆன்லைன் விளையாட்டுகளுக்கு அடிமையான 18 வயது மாணவன் நேற்று தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெருக்களில் நாய்களை விடலாம், ஆனால்.. உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த 5 நிபந்தனைகள்..!

தெருக்களில் நாய்களை விடலாம், ஆனால்.. உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த 5 நிபந்தனைகள்..!டெல்லி-என்சிஆர் பகுதியில் தெருநாய்கள் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தனது முந்தைய உத்தரவை மாற்றி அமைத்து, கருத்தடை செய்யப்பட்ட தெருநாய்களை மீண்டும் தெருக்களில் விடுவிக்கலாம் என்று தீர்ப்பளித்துள்ளது. இருப்பினும், பொது இடங்களில் தெருநாய்களுக்கு உணவளிக்கக்கூடாது என்றும், குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மட்டுமே உணவளிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டது. மாநகராட்சிகள் ஒவ்வொரு வார்டிலும் நாய்களுக்கு உணவளிக்கும் இடங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவை குறி வைத்த ChatGPT! விரைவில் இந்தியாவில் அலுவலகம் திறப்பு!

இந்தியாவை குறி வைத்த ChatGPT! விரைவில் இந்தியாவில் அலுவலகம் திறப்பு!பிரபல ஏஐ நிறுவனமான OpenAI தனது அலுவலகத்தை இந்தியாவில் திறக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com