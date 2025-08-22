வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (14:11 IST)

பிரதமர் மோடியின் தமிழக வருகை திடீர் ரத்து.. என்ன காரணம்?

பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி தமிழகத்திற்கு வர இருந்த பயணம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
கடந்த ஜூலை மாதம் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தை திறந்து வைப்பதற்காக தமிழகம் வந்திருந்த பிரதமர் மோடி, அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோவிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்தார். சோழர்களுக்கு சிலை அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பையும் அப்போது வெளியிட்டார். அதன் தொடர்ச்சியாக, ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி திருவண்ணாமலை மற்றும் சிதம்பரம் கோவில்களில் சாமி தரிசனம் செய்யப் பிரதமர் மோடி திட்டமிட்டிருந்தார். மேலும், சிதம்பரத்திலிருந்து 'மனதின் குரல்' நிகழ்ச்சியில் நேரலையில் உரையாற்றவும் அவர் திட்டமிட்டதாகக் கூறப்பட்டது.
 
தற்போது, இந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டு, அவரது தமிழக பயணம் அக்டோபர் முதல் வாரத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. அக்டோபரில் அவர் தமிழகம் வரும்போது, பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிரதமரின் பயணத் திட்டம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு, விரைவில் பிரதமர் அலுவலகத்தால் வெளியிடப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
Edited by Mahendran
 

அசல் இருக்கும்போது நகலை தேடி ஏன் மக்கள் போக வேண்டும்: விஜய் குறித்து திமுக விமர்சனம்

அசல் இருக்கும்போது நகலை தேடி ஏன் மக்கள் போக வேண்டும்: விஜய் குறித்து திமுக விமர்சனம்நடிகர் விஜய் தமிழக அரசியலுக்குள் நுழைவது குறித்து தி.மு.க.வின் செய்தி தொடர்பாளர் என். தரணிதரன் "அசல் இருக்கும்போது, மக்கள் ஏன் நகலை தேடி செல்வார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?" என்று கேட்டார்.

நடிகைகளை அடுத்து திருநங்கை பாலியல் புகார்.. கேரள காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏவுக்கு மேலும் சிக்கல்..!

நடிகைகளை அடுத்து திருநங்கை பாலியல் புகார்.. கேரள காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏவுக்கு மேலும் சிக்கல்..!கேரளாவின் பாலாக்காடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் மாம்கூட்டத்திலுக்கு எதிராக ஒரு திருநங்கை பாலியல் துன்புறுத்தல் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தியுள்ளார். தன்னை பாலியல் வன்புணர்வு செய்ய விரும்புவதாக மாம்கூட்டத்திலிடமிருந்து தனக்கு குறுஞ்செய்திகள் வந்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

ஆன்லைன் விளையாட்டுக்கு அடிமையான மாணவன் தற்கொலை.. மசோதா நிறைவேறிய அடுத்த நாளே சோக சம்பவம்..!

ஆன்லைன் விளையாட்டுக்கு அடிமையான மாணவன் தற்கொலை.. மசோதா நிறைவேறிய அடுத்த நாளே சோக சம்பவம்..!ஆன்லைன் விளையாட்டுகளுக்கு அடிமையான 18 வயது மாணவன் நேற்று தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெருக்களில் நாய்களை விடலாம், ஆனால்.. உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த 5 நிபந்தனைகள்..!

தெருக்களில் நாய்களை விடலாம், ஆனால்.. உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த 5 நிபந்தனைகள்..!டெல்லி-என்சிஆர் பகுதியில் தெருநாய்கள் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தனது முந்தைய உத்தரவை மாற்றி அமைத்து, கருத்தடை செய்யப்பட்ட தெருநாய்களை மீண்டும் தெருக்களில் விடுவிக்கலாம் என்று தீர்ப்பளித்துள்ளது. இருப்பினும், பொது இடங்களில் தெருநாய்களுக்கு உணவளிக்கக்கூடாது என்றும், குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மட்டுமே உணவளிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டது. மாநகராட்சிகள் ஒவ்வொரு வார்டிலும் நாய்களுக்கு உணவளிக்கும் இடங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவை குறி வைத்த ChatGPT! விரைவில் இந்தியாவில் அலுவலகம் திறப்பு!

இந்தியாவை குறி வைத்த ChatGPT! விரைவில் இந்தியாவில் அலுவலகம் திறப்பு!பிரபல ஏஐ நிறுவனமான OpenAI தனது அலுவலகத்தை இந்தியாவில் திறக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com