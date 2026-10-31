வங்கி கணக்கு.. பணப்பரிமாற்றங்கள்.. அன்பில் மகேஷ் தப்பவே முடியாது..
கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் அன்பில் மகேஷ். 5 வருட பதவிக்காலத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி கொடுப்பது, புதுப்பிப்பதற்கு சான்றிதழ் கொடுப்பது போன்ற விஷயங்களுக்கு ஒரு வருடத்தில் மட்டும் 400 கோடிக்கும் மேல் அவர் லஞ்சமாக பெற்றதாக புகார் எழுந்தது.
இதையடுத்து, அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில் அவரின் முன் ஜாமின் மனு சமீபத்தில் நிராகரிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அன்பில் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்..
அன்பில் மகேஷ் தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம் வாங்கிய விவகாரத்தில் சண்முகப்பிரியா என்கிற பெண், அரசகுமார் மற்றும் முத்துக்குமார் ஆகியோர் அவருக்கு உதவி செய்ததாக தெரிகிறது.
தற்போது அன்பில் மகேஷ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் அவரின் வங்கி கணக்குகளை ஆய்வு செய்யும் காவல்துறை சண்முகப்பிரியா வீட்டில் பணம் கை மாறியதா எனவும் விசாரணை செய்து வருகிறார்கள்.
பணப்பரிமாற்ற ஆவணங்கள் அமலாக்கத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. அரசகுமார் வங்கி கணக்கிலும் பள்ளிகள் பணம் செலுத்தியதாக சொல்லப்படுகிறது. கலைவாணர் அரங்கில் அன்பில் மகேஷ் பேசிய வீடியோ ஒன்றும் சிக்கியிருக்கிறது. அன்பில் மகேஷுக்கு எதிராக ஆதாரங்கள் வலுவாக கிடைத்து வருவதல் இந்த வழக்கிலிருந்து அவர் தப்பிக்க முடியாது என்கிறார்கள் காவல்துறையினர்.
அன்பில் மகேஷ் தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம் வாங்கிய விவகாரத்தில் சண்முகப்பிரியா என்கிற பெண், அரசகுமார் மற்றும் முத்துக்குமார் ஆகியோர் அவருக்கு உதவி செய்ததாக தெரிகிறது.
தற்போது அன்பில் மகேஷ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் அவரின் வங்கி கணக்குகளை ஆய்வு செய்யும் காவல்துறை சண்முகப்பிரியா வீட்டில் பணம் கை மாறியதா எனவும் விசாரணை செய்து வருகிறார்கள்.
பணப்பரிமாற்ற ஆவணங்கள் அமலாக்கத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. அரசகுமார் வங்கி கணக்கிலும் பள்ளிகள் பணம் செலுத்தியதாக சொல்லப்படுகிறது. கலைவாணர் அரங்கில் அன்பில் மகேஷ் பேசிய வீடியோ ஒன்றும் சிக்கியிருக்கிறது. அன்பில் மகேஷுக்கு எதிராக ஆதாரங்கள் வலுவாக கிடைத்து வருவதல் இந்த வழக்கிலிருந்து அவர் தப்பிக்க முடியாது என்கிறார்கள் காவல்துறையினர்.