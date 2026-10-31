  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tn police said anbil magesh cant ecape from this
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (11:12 IST)

வங்கி கணக்கு.. பணப்பரிமாற்றங்கள்.. அன்பில் மகேஷ் தப்பவே முடியாது..

anbil magesh
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (11:14 IST)
google-news
கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் அன்பில் மகேஷ். 5 வருட பதவிக்காலத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி கொடுப்பது, புதுப்பிப்பதற்கு சான்றிதழ் கொடுப்பது போன்ற விஷயங்களுக்கு ஒரு வருடத்தில் மட்டும் 400 கோடிக்கும் மேல் அவர் லஞ்சமாக பெற்றதாக புகார் எழுந்தது.

இதையடுத்து, அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில் அவரின் முன் ஜாமின் மனு சமீபத்தில் நிராகரிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அன்பில் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்..

அன்பில் மகேஷ் தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம் வாங்கிய விவகாரத்தில் சண்முகப்பிரியா என்கிற பெண், அரசகுமார் மற்றும் முத்துக்குமார் ஆகியோர் அவருக்கு உதவி செய்ததாக தெரிகிறது.
தற்போது அன்பில் மகேஷ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் அவரின் வங்கி கணக்குகளை ஆய்வு செய்யும் காவல்துறை சண்முகப்பிரியா வீட்டில் பணம் கை மாறியதா எனவும் விசாரணை செய்து வருகிறார்கள்.

பணப்பரிமாற்ற ஆவணங்கள் அமலாக்கத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. அரசகுமார் வங்கி கணக்கிலும் பள்ளிகள் பணம் செலுத்தியதாக சொல்லப்படுகிறது. கலைவாணர் அரங்கில் அன்பில் மகேஷ் பேசிய வீடியோ ஒன்றும் சிக்கியிருக்கிறது. அன்பில் மகேஷுக்கு எதிராக ஆதாரங்கள் வலுவாக கிடைத்து வருவதல் இந்த வழக்கிலிருந்து அவர் தப்பிக்க முடியாது என்கிறார்கள் காவல்துறையினர்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கோவை சிறையிலிருந்து தப்பி சென்ற கைதி - இதுக்கு ஒரு எண்டே இல்லயா சார்!..

நடக்குற பார்த்த போக்கிரி காமெடிதான் ஞாபகத்துக்கு வருது - பழனிச்சாமி நக்கல்

நடக்குற பார்த்த போக்கிரி காமெடிதான் ஞாபகத்துக்கு வருது - பழனிச்சாமி நக்கல்சமீபத்தில் தேனி சிறையிலிருந்து 17 கைதிகள் சிறைக்ல் காவலரை தாக்கி விட்டு அவரிடமிருந்து நகையை பறித்துவிட்டு தப்பி சென்றனர்.

நீங்க கரூர்ல நில்லுங்க தலைவரே... நாமதான் ஜெயிக்கிறோம்! - ஸ்டாலினிடம் சொன்ன செந்தில் பாலாஜி

நீங்க கரூர்ல நில்லுங்க தலைவரே... நாமதான் ஜெயிக்கிறோம்! - ஸ்டாலினிடம் சொன்ன செந்தில் பாலாஜி2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்ற ஆட்சியைப் பிடித்து அக்கட்சியின் தலைவர் முக ஸ்டாலின் முதல் முறையாக தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.

மகளிர் உரிமை தொகை ரூ.2500 எப்போது? - அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கொடுத்த அப்டேட்

மகளிர் உரிமை தொகை ரூ.2500 எப்போது? - அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கொடுத்த அப்டேட்கடந்த திமுக ஆட்சியில் திமுக பெண்களுக்கு மகளிர் உரிமை தொகையாக ஒவ்வொரு மாதமும் 1000 ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டது.

வங்கி கணக்கு.. பணப்பரிமாற்றங்கள்.. அன்பில் மகேஷ் தப்பவே முடியாது..

வங்கி கணக்கு.. பணப்பரிமாற்றங்கள்.. அன்பில் மகேஷ் தப்பவே முடியாது..கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் அன்பில் மகேஷ். 5 வருட பதவிக்காலத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி கொடுப்பது, புதுப்பிப்பதற்கு சான்றிதழ் கொடுப்பது போன்ற விஷயங்களுக்கு ஒரு வருடத்தில் மட்டும் 400 கோடிக்கும் மேல் அவர் லஞ்சமாக பெற்றதாக புகார் எழுந்தது.

கோவை சிறையிலிருந்து தப்பி சென்ற கைதி - இதுக்கு ஒரு எண்டே இல்லயா சார்!..

கோவை சிறையிலிருந்து தப்பி சென்ற கைதி - இதுக்கு ஒரு எண்டே இல்லயா சார்!..சமீபத்தில் தேனி சிறையிலிருந்து 17 கைதிகள் சிறை காவலரை தாக்கி விட்டு தப்பிச் சென்ற சம்பவம் காவல்துறைக்கு களங்கமாக அமைந்தது.