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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (12:14 IST)

முதியோர் இல்லத்தில் மறைந்த பெரியம்மாவுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்திய விஜய்....

vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (12:17 IST)
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நடிகர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக கடந்த மே 10ம் தேதி பொறுப்பேற்றார். அவர் முதல்வராக பொதுப்பேற்று கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்கள் ஆகிவிட்டது,  பல அதிரடியான முடிவுகளையும் அவர் தொடர்ந்து எடுத்து வருகிறார். அதேபோல் எதிர்ப்பு வரும் திட்டங்களை கிடப்பிலும் போடுகிறார்.

ஒரு பக்கம் கடந்த திமுக ஆட்சியில் ஊழல் செய்த முன்னாள் அமைச்சர்களின் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொருவரின் மீது நடக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. சமீபத்தில், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அடுத்து கே.என் நேரு, ஏ.வ.வேலு ஆகியோர் சிக்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

பொதுவாக முதலமைச்சர்கள் தங்கள் குடும்பத்திற்கு நிறைய வசதிகளை செய்து கொடுப்பார்கள். ஆனால் விஜய் அப்படி இல்லை. தனது மனைவி, குழந்தைகளிடமிருந்து பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார். பெற்றோரை கூட தேவைப்பட்டால் மட்டுமே அவர் சந்திக்கிறார். இந்நிலையில்தான், நீலாங்கரையில் உள்ள முதியோர் இல்லத்தில் இருந்த தனது பெரியம்மா அமல் ராஜசேகர்(92) வயது மூப்பு காரணமாக உயிரிழந்த நிலையில் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று நேரில் சென்று அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தியிருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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