பணம் கொடுத்தவனையும் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க - அன்பில் மகேஷ் கோபம்
கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஷ் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி கொடுப்பது, பள்ளிகளை புதுப்பிப்பது ஆகியவற்றுக்கு கட்சி நிதி என்கிற பெயரில் பல நூறு கோடிகளை சுருட்டியதாக அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து செய்யப்பட்டது.
அவரின் முன் ஜாமின் மனு நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையில் சமீபத்தில் அவர் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். சிறையில் அவருக்கு முதல் வகுப்பு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தனி அறை, செய்தித்தாள், தொலைக்காட்சி, வாரத்திற்கு 3 முறை சிக்கன், மருத்துவ வசதி என மற்ற கைதிகளை ஒப்பிடும்போது எல்லா வகையிலும் அன்பில் மகேஷுக்கு பல சலுகைகளும் இருக்கிறது.
ஆனால் அந்த சலுகைகளை தனக்கு போதாது என நீதிமன்றத்தில் வாதம் செய்து வருகிறார் அன்பில் மகேஷ். மற்ற கைதிகளுக்கு கொடுக்கும் அதே சப்பாத்தியை எனக்கு கொடுக்கிறார்கள்.. எனக்கு அது பிடிக்கவில்லை.. எனக்கு கணைய பிரச்சினை இருக்கிறது.. எனக்கு வீட்டு உணவை அருந்த அனுமதி கொடுக்க வேண்டும்.. நான் இரவில் தூங்க விடாமல் விளக்கை எரிய விடுகிறார்கள்.. என்றெல்லாம் நேற்று நீதிமன்றத்தில் புலம்பினார்.
அதோடு, ‘ லஞ்சமாக பணம் வாங்கியது குற்றம் என்றால் தங்கள் தேவையை நிறைவேற்ற அதை கொடுத்ததும் குற்றம்தான்.. அப்படி பணம் கொடுத்தவர்களையும் முதலில் கைது செய்திருக்க வேண்டும்’ என ஊழல் தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் அன்பில் மகேஷ் தரப்பு நேற்று வாதம் செய்திருக்கிறது. இதையடுத்து ‘லஞ்சம் பெற்றதை அன்பில் மகேஷ் ஒப்புக்கொண்டார்.. இது ஒப்புதல் வாக்குமூலம்’ என பொதுமக்கள் பேசி வருகிறார்கள்.
ஆனால் அந்த சலுகைகளை தனக்கு போதாது என நீதிமன்றத்தில் வாதம் செய்து வருகிறார் அன்பில் மகேஷ். மற்ற கைதிகளுக்கு கொடுக்கும் அதே சப்பாத்தியை எனக்கு கொடுக்கிறார்கள்.. எனக்கு அது பிடிக்கவில்லை.. எனக்கு கணைய பிரச்சினை இருக்கிறது.. எனக்கு வீட்டு உணவை அருந்த அனுமதி கொடுக்க வேண்டும்.. நான் இரவில் தூங்க விடாமல் விளக்கை எரிய விடுகிறார்கள்.. என்றெல்லாம் நேற்று நீதிமன்றத்தில் புலம்பினார்.
அதோடு, ‘ லஞ்சமாக பணம் வாங்கியது குற்றம் என்றால் தங்கள் தேவையை நிறைவேற்ற அதை கொடுத்ததும் குற்றம்தான்.. அப்படி பணம் கொடுத்தவர்களையும் முதலில் கைது செய்திருக்க வேண்டும்’ என ஊழல் தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் அன்பில் மகேஷ் தரப்பு நேற்று வாதம் செய்திருக்கிறது. இதையடுத்து ‘லஞ்சம் பெற்றதை அன்பில் மகேஷ் ஒப்புக்கொண்டார்.. இது ஒப்புதல் வாக்குமூலம்’ என பொதுமக்கள் பேசி வருகிறார்கள்.