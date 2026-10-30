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  4. anbil magesh said chapathi is not good and want home food
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (11:49 IST)

4 கிலோ குறைஞ்சி போச்சி.. சப்பாத்தி நல்லாவே இல்ல - நீதிபதியிடம் புலம்பிய அன்பில் மகேஷ்

anbil magesh
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (11:53 IST)
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கடந்த திமுக ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி கொடுப்பது, புதுப்பிப்பது போன்றவற்றுக்கு கட்சி நிதி என்கிற பெயரில் பல நூறு கோடிகள் லஞ்சம் பெற்றதாக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் சமீபத்தில் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

அவருக்கு சிறையில் முதல் வகுப்பு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கழிப்பறை வசதியுடன் கூட தனி அறை, படுப்பதற்கு படுக்கை வசதி, தொலைபேசி, வாரத்திற்கு 2 நாள் சிக்கன் உள்ளிட்ட வசதிகள் அதில் உண்டு.

இந்நிலையில் புழல் சிலையிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட அன்பின் மகேஷ் இன்று காலை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தப்பட்டார். அன்பில் மகேசை 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் என அனுமதி கூறி போலீசார் தொடர்ந்து வழக்கு தொடர்பாகவே அன்பின் மகேஷ் இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.

அப்போது சிறையில் தனக்கு முறையான உணவு தரப்படவில்லை எனவும் மற்ற கைதிகளுக்கு வழங்கப்படும் சப்பாத்தி மட்டுமே சிறையில் உணவாக வழங்கப்படுகிறது எனவும் அன்பின் மகேஷ் தரப்பில் வாதம் செய்யப்பட்டது. அதோடு உணவு சரியாக இல்லாததால் 2 முதல் 4 நாட்கள் வரை உடல் எடை குறைந்து விட்டதாகவும் அன்பில் மகேஷ் நீதிபதியிடம் புலம்பியிருக்கிறார். மேலும், தனது வீட்டிலேயே தயாரிக்கப்படும் உணவை வழங்க அனுமதி கேட்டு மனு தாக்கல் செய்ய விருப்பதாகவும் அன்பின் மகேஷ் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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