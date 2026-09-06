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  4. Bengaluru Woman Kidnapped and Assaulted Over Loan Dispute; Three Arrested
Written By SIVA SIVA

கடன் கட்டாத இளம்பெண்ணை இழுத்து சென்று ஆடையை கழற்றி வீடியோ.. அராஜக கும்பலின் அட்டூழியம்..

பெங்களூரு
Written By: SIVA
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (11:12 IST)
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பெங்களூரில் ரூ.1.5 லட்சம் கடன் தொடர்பான விவகாரத்தில் 30 வயது பெண் ஒருவர் கடத்தப்பட்டு, இரண்டு நாட்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்டு கொடுமைப்படுத்தப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், அவரை ஆடைகளை கழற்ற வற்புறுத்தி வீடியோ எடுத்ததுடன், அந்த வீடியோவை வெளியிடுவதாகவும் மிரட்டியதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
சந்திரா லேஅவுட் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் ஆகஸ்ட் 27 முதல் 31-ம் தேதி வரை இந்த சம்பவம் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. நசாத், ரேஷ்மா பானு, சுஹைல் உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் இரண்டு பெண்கள் உட்பட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 
பாதிக்கப்பட்ட பெண் அளித்த புகாரின்படி, நசாத்திடம் ரூ.50 ஆயிரமும், ரேஷ்மா பானுவிடம் ரூ.1 லட்சமும் கடன் பெற்றிருந்ததாக கூறியுள்ளார். நிதி நெருக்கடி காரணமாக தவணைகளை செலுத்த முடியாமல் போனதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
 
வேலை தொடர்பாக வீட்டுக்கு வரவழைக்கப்பட்ட பின்னர், தன்னை தாக்கி, மொபைல் போனை சேதப்படுத்தி, மகனுடன் ஆட்டோவில் கும்பல்கோடுவுக்கு அழைத்துச் சென்றதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அங்கு அறையில் அடைத்து வைத்து தாக்கியதுடன், அதிக வட்டி சேர்த்து ரூ.11 லட்சம் செலுத்த வேண்டும் என மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
மேலும், சில ஆவணங்களில் கட்டாயப்படுத்தி கையெழுத்து வாங்கியதாகவும் புகார் கூறப்பட்டுள்ளது. கழிவறைக்கு செல்வதாக கூறி போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்ததைத் தொடர்ந்து அவர் மீட்கப்பட்டார். தலைமறைவாக உள்ள மற்றவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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