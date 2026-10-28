தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை!.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு..
பொதுவாக தீபாவளி பண்டிகையின் போது சென்னையிலிருந்து பலரும் தங்களின் சொந்த ஊருக்கு செல்வார்கள். அப்போது ஒருநாள் விடுமுறை என்றால் அவர்களுக்கு போதாது..
ஏனெனில் ஒரே நாளில் அதாவது தீபாவளி இரவு பேருந்தோ, ரயிலோ பிடித்து மீண்டும் சென்னைக்கு வர வேண்டியிருக்கும். அதனால் தீபாவளிக்கு அடுத்த நாள் தமிழக அரசு சார்பில் விடுமுறை விடப்படும்.
இந்த முறை நவம்பர் 8ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி வருகிறது. எனவே மாணவர்களுக்கு கூடுதலாக ஒரு நாள் விடுமுறை கிடைக்காமல் போய்விட்டது. இந்நிலையில்தான், தீபாவளிக்கு மறுநாளான திங்கட்கிழமை நவம்பர் 9ம் தேதி பொது விடுமுறை என தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது.
இந்த முறை நவம்பர் 8ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி வருகிறது. எனவே மாணவர்களுக்கு கூடுதலாக ஒரு நாள் விடுமுறை கிடைக்காமல் போய்விட்டது. இந்நிலையில்தான், தீபாவளிக்கு மறுநாளான திங்கட்கிழமை நவம்பர் 9ம் தேதி பொது விடுமுறை என தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது.