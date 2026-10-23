தமிழக அரசு கல்லூரிகளில் ரோபோக்கள் லேப்... மாணவர்களுக்கு இனி சர்வதேச வேலை உறுதி -
தமிழக உயர்கல்வி வரலாற்றில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக, அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் ரோபாட்டிக்ஸ் லேப் அமைக்கப்படவுள்ளது. முதற்கட்டமாக கோவை அரசு தொழில்நுட்பக் கல்லூரி , சேலம் மற்றும் பர்கூர் அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் இதற்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் ஏழை, நடுத்தரக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் உலகத்தரம் வாய்ந்த நவீன தொழில்நுட்பங்களைக் கற்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த சிறப்பு லேப்களில் அதிநவீன AI சாப்ட்வேர்கள், ரோபோடிக் கைகள், சென்சார்கள் மற்றும் ட்ரோன்கள் போன்ற நவீன வசதிகள் இடம்பெற உள்ளன. இதன் மூலம் கூகுள், அமேசான் போன்ற பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் தொழிற்நுட்பங்களை மாணவர்கள் கல்லூரியிலேயே கற்றுத் தேர்ச்சி பெற முடியும். அதுமட்டுமின்றி, படிக்கும் காலத்திலேயே ஆண்டுக்கு லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் தரும் உயர்தர வேலைவாய்ப்புகளைப் பெறவும் இது பெரிதும் உதவும்.
கோவை GCT சார்பில் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தை இந்தியாவின் முன்னணி AI தலைநகரமாக மாற்றும் அரசின் இந்த தொலைநோக்குத் திட்டத்திற்கு மாணவர்களும் கல்வியாளர்களும் பெரும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.