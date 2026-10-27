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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 27 October 2026 (16:54 IST)

தமிழக அரசு பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு பாவளி போனஸ்.. முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு!

vijay
Written By: SIVA
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (16:54 IST)
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தமிழக அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் 'சி' மற்றும் 'டி' பிரிவு தொழிலாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கான தீபாவளி போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகையை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் முன்னேற்றத்திற்கும் பாடுபடும் தொழிலாளர்களின் அர்ப்பணிப்பை அங்கீகரிக்கும் வகையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
 
லாபம் ஈட்டியுள்ள பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம், அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்கள், நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் மற்றும் ஆவின் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தகுதியுடைய ஊழியர்களுக்கு 8.33% போனஸ் மற்றும் 11.67% கருணைத்தொகை என மொத்தம் 20% வரை வழங்கப்படும்.
 
ஒதுக்கக்கூடிய உபரித் தொகை இல்லாத நிறுவனங்கள், வீட்டுவசதி வாரியம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் வாரிய ஊழியர்களுக்கு 10% போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகை வழங்கப்படும். மேலும், நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக தற்காலிக தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.3,000 கருணைத்தொகையாக வழங்கப்படும்.
 
இதன் மூலம் தகுதியுள்ள தொழிலாளர்கள் குறைந்தபட்சம் ரூ.8,400 முதல் அதிகபட்சம் ரூ.16,800 வரை பெறுவர். இந்த அறிவிப்பின் மூலம் அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் 2,60,497 தொழிலாளர்கள் பயன்பெறுவர் என்றும், இதற்காக ரூ.367.20 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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