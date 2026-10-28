  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. actress trisha did road show without permission
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (15:02 IST)

கோவையில் அனுமதி இல்லாமல் ரோட் ஷோ நடத்திய திரிஷா - நடந்தது என்ன?..

trisha
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (15:05 IST)
google-news
நடிகை திரிஷா சமீபத்தில் கோவையில் ஒரு புதிய மொபைல் கடை திறப்பு விழாவிற்கு சென்றிருந்தார். அப்போது அவரை பார்க்கும் ஆர்வத்தில் நிறைய ரசிகர்கள் அங்கு குவிந்து விட்டனர்.

காந்திபுரம் 100 அடி சாலையில் திரிஷா சிறிது நேரம் ரோட் ஷோவும் செய்தார். திரிஷாவின் அருகில் செல்ல முயன்ற ரசிகர்களை காவல்துறை அதிகாரிகளும், பவுன்சர்களும் மிகவும் சிரமப்பட்டு தடுத்தனர். இது தொடர்பான புகைப்படங்களை திரிஷா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிருந்திருந்தார்.

இந்நிலையில்தான், கோவையில் நடிகை திரிஷா நடத்திய ரோட் ஷோவுக்கு போலீஸ் அனுமதி எதுவும் தரவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. எங்கிருந்தோ போன் கால் வந்ததால் அவருக்கு காவல்துறை பாதுகாப்பதற்காக சொல்லப்படுகிறது. தனது அரசியல் பயணத்தின் தொடக்கமாகவே திரிஷா அந்த ரோட் ஷோவை நடத்தியிருக்கிறார் எனவும் சொல்லப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தெர்மாகோலை நானா போட்டேன்!.. எப்படி ஓட்டுனீங்க!. இப்ப தவெகவை பாருங்க!...

அஇபுதமமுக பொதுச்செயலாளர் பதவிலிருந்து சசிகலா நீக்கம் - நடந்தது என்ன?..

அஇபுதமமுக பொதுச்செயலாளர் பதவிலிருந்து சசிகலா நீக்கம் - நடந்தது என்ன?..அகில இந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் பதவியிலிருந்து வி.கே சசிகலா நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்

4 வழிகளில் வேலைநீக்க நடவடிக்கையை எடுக்கும் முன்னணி நிறுவனங்கள்.. எப்போது வேண்டுமானாலும் வேலை போகலாம்..

4 வழிகளில் வேலைநீக்க நடவடிக்கையை எடுக்கும் முன்னணி நிறுவனங்கள்.. எப்போது வேண்டுமானாலும் வேலை போகலாம்..தொழில்நுட்ப உலகில் நிறுவனங்கள் ஆட்குறைப்பு செய்யும் விதம் தற்போது நான்கு முக்கிய வடிவங்களை எடுத்துள்ளதை ஒரு ஆய்வு காட்டுகிறது.

ஆங்கிலம் தப்பாக பேசியதால் தாஜ் ஓட்டல் வெயிட்டரை அறைந்த வாடிக்கையாளர்.. அதன்பின் நடந்த ட்விஸ்ட்...

ஆங்கிலம் தப்பாக பேசியதால் தாஜ் ஓட்டல் வெயிட்டரை அறைந்த வாடிக்கையாளர்.. அதன்பின் நடந்த ட்விஸ்ட்...ஆக்ராவில் உள்ள பிரபல தாஜ் நட்சத்திர ஹோட்டலில், ஆங்கிலம் சரியாக பேச தெரியாத காரணத்தால் ஏற்பட்ட கம்யூனிகேஷன் இடைவெளியால் வெயிட்டரை அறைந்த வாடிக்கையாளரை ஹோட்டல் நிர்வாகம் ஆயுட்காலம் வரை நுழைவுத்தடை செய்து அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

ரயிலில் சார்ஜ் செய்ய புதிய கட்டுப்பாடுகள்!.. காரணம் இதுதான்!..

ரயிலில் சார்ஜ் செய்ய புதிய கட்டுப்பாடுகள்!.. காரணம் இதுதான்!..தற்போது எல்லோர் கையிலும் ஸ்மார்ட்போன் வந்துவிட்டது..

சேகர்பாபு மீது வழக்குப்பதிவு! - ரவுண்டு கட்டி அடிக்கிறாங்களே!..

சேகர்பாபு மீது வழக்குப்பதிவு! - ரவுண்டு கட்டி அடிக்கிறாங்களே!..தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தவுடன் திமுகவினர் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள்.