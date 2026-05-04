திங்கள், 4 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Updated : திங்கள், 4 மே 2026 (11:50 IST)

4 தொகுதிகளில் மட்டுமே முன்னிலை!.. விஜயோடு போயிருக்கலாம்!.. காங்கிரஸுக்கு வட போச்சே மொமெண்ட்!..

congress
கடந்த பல வருடங்களாகவே தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துதான் காங்கிரஸ் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. அதேபோல் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் திமுகவுடன் கூட்டணி என காங்கிரஸ் அறிவித்தது. ஆனால் அதே நேரம் விஜய்க்கு இளைஞர்களிடம் இருக்கும் வரவேற்பை பார்த்த ராகுல் காந்தி தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க விருப்பப்பட்டார். தவெகவுடன் பேச்சுவார்த்தையும் நடந்தது.

பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடருமா என்பதில் சந்தேகமும், குழப்பமும் நீடித்து வந்தது. ஆனால், காங்கிரஸ் தவெகவுடன் போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக அந்த கட்சிக்கு 8 தொகுதிகளை கொடுத்து கூட்டணியை முக ஸ்டாலின் உறுதி செய்தார்.

தவெகவுக்கு சென்று விடுவோம் என சொல்லி பயமுறுத்தியே 25 தொகுதிகளை கொடுப்பேன் என சொன்ன ஸ்டாலினிடம் மூன்று தொகுதிகளை அதிகமாக கேட்டுப் பெற்றுக் கொண்டார் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப் பெருந்தகை. ஒருபக்கம் சோனியா காந்தி மற்றும் மல்லிகார்ஜுனா கார்கே ஆகியோர் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்க விரும்பியதால் திமுக காங்கிரஸ் முடிவானது.

ஆனால் தற்போது தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில் காங்கிரஸ் போட்டியிட்ட 28 தொகுதிகளில் நான்கு தொகுதிகளில்  கடலூர், குளச்சல், மயிலாடுதுறை, விளவங்கோடு ஆகிய 4 தொகுதியில் மட்டுமே காங்கிரஸ் முன்னிலையில் இருக்கிறது. மற்ற 24 தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் பின்னடைவை சந்தித்திருக்கிறது. இதுவே தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைத்திருந்தால் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கிடைத்திருக்கும். இப்போது காங்கிரஸுக்கு ‘வட போச்சே’ மொமெண்டாக மாறிவிட்டது.

சென்னை, கோவை தொகுதிகளை தட்டி தூக்கிய தவெக!... இது செம டிவிஸ்ட்!..

சென்னை, கோவை தொகுதிகளை தட்டி தூக்கிய தவெக!... இது செம டிவிஸ்ட்!..தமிழகத்தில் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலுக்கான முடிவுகள் இன்று காலை முதல் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

2026 தமிழக தேர்தல் ரிசல்ட்! - பாஜக போட்டியிட்ட 27 தொகுதிகளிலும் பின்னடைவு!..

2026 தமிழக தேர்தல் ரிசல்ட்! - பாஜக போட்டியிட்ட 27 தொகுதிகளிலும் பின்னடைவு!..கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. அதில், 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது.

முக ஸ்டாலின், உதயநிதி, சேகர் பாபு பின்னடைவு!. திமுகவினர் அதிர்ச்சி..

முக ஸ்டாலின், உதயநிதி, சேகர் பாபு பின்னடைவு!. திமுகவினர் அதிர்ச்சி..தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கியது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டது.

பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு 2 தொகுதிகளிலும் விஜய் முன்னிலை!.. தவெகவினர் மகிழ்ச்சி!...

பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு 2 தொகுதிகளிலும் விஜய் முன்னிலை!.. தவெகவினர் மகிழ்ச்சி!...தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கப்பட்டது.

2026 தேர்தல் ரிசல்ட்!. 2ம் இடத்திற்கு வந்த அதிமுக!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி முன்னிலை!...

2026 தேர்தல் ரிசல்ட்!. 2ம் இடத்திற்கு வந்த அதிமுக!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி முன்னிலை!...தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கப்பட்டது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி துவங்கிது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com