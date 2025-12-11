வியாழன், 11 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 11 டிசம்பர் 2025 (10:29 IST)

விஜய் எங்கு போட்டியிடுவார்?.. லிஸ்ட்டில் 3 தொகுதிகள்!.. அரசியல் பரபர!...

vijay
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றி கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார். வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கணிசமான வாக்குகளை வாங்கி விட வேண்டும் என்கிற நம்பிக்கை தவெகவினருக்கு இருக்கிறது.  அதுவும் இந்த தேர்தலிலேயே முதல்வராகும் ஆசையும் விஜய்க்கு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் நான்கு மாதங்களே இருக்கும் நிலையில் அரசியல் களம் சூடு பிடித்திருக்கிறது. பல கட்சிகளும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகளை துவங்கி விட்டன.

2026 தேர்தலைப் பொறுத்தவரை திமுக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி, அதிமுக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி, விஜயின் தவெக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி மற்றும் தனித்து போட்டியிடும் சீமான் என நான்கு முனை போட்டியை மக்கள் சந்திக்கவுள்ளனர்.   

தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு புதிய அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் வருகிற 2026 தேர்தலில் அதிக வாக்குகளை பெறும் என கணிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய்க்கு முதல் முறை வாக்களிப்பவர்களும், பெண்களும் அதிக அளவு வாக்களிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒருபக்கம் விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் விஜய் ரசிகர்களிடம், தமிழக மக்களிடமும், அரசியல் வட்டாரத்திலும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தவெகவின் வியூக வகுப்பாளர் ஒருவர் எடுத்த சர்வே மூலம் விஜய் போட்டியிட திருச்சி கிழக்கு மேற்கு மதுரை மேற்கு திருவாடனை என மூன்று தொகுதிகளை தேர்வு செய்திருக்கிறார்களாம். இதில் ஏதேனும் ஒன்றில் அவர் போட்டியிடுவார் எனத் தெரிகிறது.

இதில் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் விஜய் போட்டியிட அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏனெனில் அந்த தொகுதியில் சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் அதிகம். விஜய் தனது மக்கள் சுற்றுப்பயணத்தை திருச்சியில் இந்த தொகுதியில் இருந்துதான் துவங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

10வது மாடியில் உயிரை பணயம் வைத்த கள்ளக்காதலி.. கள்ளக்காதலனின் மனைவியிடம் இருந்த தப்பிக்க எடுத்த ரிஸ்க்..!

10வது மாடியில் உயிரை பணயம் வைத்த கள்ளக்காதலி.. கள்ளக்காதலனின் மனைவியிடம் இருந்த தப்பிக்க எடுத்த ரிஸ்க்..!சீனாவின் குவாங்டாங் மாகாணத்தில், ஒரு பெண் தன் கள்ளக்காதலனின் மனைவியிடம் இருந்து தப்பிக்க, 10-வது மாடி பால்கனியில் இருந்து அபாயகரமாக கீழே தொங்கி இறங்கிய காணொளி சமூக ஊடகங்களில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

என்னை எதிர்த்து செங்கோட்டையன் போட்டியிடப் போகிறாரா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி..!

என்னை எதிர்த்து செங்கோட்டையன் போட்டியிடப் போகிறாரா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி..!சமீபத்தில் தமிழக பா.ஜ.க.வின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான நயினார் நாகேந்திரன், நடிகர் விஜய் தொடங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் குறித்து விமர்சனம் செய்திருந்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, த.வெ.க.வின் முக்கிய நிர்வாகியான செங்கோட்டையன், "நயினார் நாகேந்திரன் எந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டாலும், அந்த தொகுதியில் அவரை டெபாசிட் கூட வாங்க விடமாட்டோம்" என்று கூறியிருந்தார்.

இன்று வேலை நிறுத்தம் செய்தால் சம்பளம் கிடையாது.. அரசு ஊழியர்களுக்கு எச்சரிக்கை..!

இன்று வேலை நிறுத்தம் செய்தால் சம்பளம் கிடையாது.. அரசு ஊழியர்களுக்கு எச்சரிக்கை..!பல்வேறு 12 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கூட்டமைப்பான டிட்டோஜாக் சார்பில் இன்று, அதாவது டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி, அடையாள வேலைநிறுத்தம் நடத்த இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

SIR கணக்கெடுப்பு படிவங்களை அளிக்க இன்று கடைசி நாள்! 70 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கமா?

SIR கணக்கெடுப்பு படிவங்களை அளிக்க இன்று கடைசி நாள்! 70 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கமா?வாக்காளர் சீர்திருத்தப் பணிகளான SIR கணக்கெடுப்பு படிவங்களை சமர்ப்பிக்க இன்று கடைசி நாள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் தாமாகவே பதவி விலக வேண்டும்.. திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்:

நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் தாமாகவே பதவி விலக வேண்டும்.. திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்:சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் தானாகவே முன்வந்து பதவியை துறக்க வேண்டும் என்று வி.சி.க. தலைவர் தொல். திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com