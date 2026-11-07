50 லட்சம் பேர் கலந்துகொள்ளும் திருவண்ணாமலை மகா தீபம்.. ஏற்பாடுகள் தீவிரம்...
திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா வருகிற 15ம் தேதி தொடங்கவிருக்கிறது. மேலும், வருகிற 24ஆம் தேதி மகா தீபம் ஏற்றப்படவிருக்கிறது. எனவே அங்கு பாதுகாப்பு பணிகள் தீவிர படுத்தப்பட்டுள்ளன
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தமிழகத்தில் உள்ள திருவண்ணாமலை அண்ணாமலை கோயில் உலகப் பிரசித்தி பெற்றது. வருகிற 15ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் அங்கு தீபத் திருவிழா தொடங்குகிறது. வருகிற 24-ஆம் தேதி அதிகாலை 4 மணிக்கு கோவிலின் கருவறையில் பரணி தீபம் ஏற்றப்படுகிறது. மேலும் அன்று மாலை 6 மணி அளவில் கோயிலின் பின்புறம் உள்ள மலை மீது மகா தீபம் ஏற்றப்படவிருக்கிறது..
இதைக்கண்டு களிக்க தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் வருவார்கள் என மாவட்ட நிர்வாகம் கணித்துள்ளது
. எனவே மாவட்ட நிர்வாகம், மாநகராட்சி, இந்து சமய அறநிலைத்துறை உள்ளிட்ட பல துறைகள் இணைந்து இதற்கான பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்..
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க் ‘ஏராளமான பக்தர்கள் வருவார்கள் என்பதால் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது.. திருவண்ணாமலையில் 25க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தற்காலிக பேருந்துகள் மற்றும் கார் பார்க்கிங் வசதி ஆகியவை செய்யப்பட்டு வருகிறது. சிறப்பு ரயில் இயக்குவது பற்றியும் பரிசீலனை செய்து வருகிறோம்..
பக்தர்களை கண்காணிப்பதற்காக கண்காணிப்பு அறை அமைக்க அமைக்கப்படவுள்ளது. திருவண்ணாமலை மற்றும் கிரிவல பாதை உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் 1000-த்டிற்கும் மேற்பட்ட AI வசதியுடன் கூடிய கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அமைக்கப்படும். மேலும் 12 ட்ரோன்கள் மூலம் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும் என அவர் தெரிவித்தார்.
மேலும் மகா தீபம் ஏற்றும் 24ம் தேதி பக்தர்கள் மலையேறுவதற்கு அனுமதி இல்லை.. கோவில் ஊழியர்கள் மற்றும் தீபம் ஏற்றக்கூடிய நபர்களை தவிர வேறு யாரும் மலை மீது அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.. தடையை மீறி மலை மீது ஏறினால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ எனவும் வந்தனா கார்க் எச்சரித்துள்ளார்.
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தமிழகத்தில் உள்ள திருவண்ணாமலை அண்ணாமலை கோயில் உலகப் பிரசித்தி பெற்றது. வருகிற 15ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் அங்கு தீபத் திருவிழா தொடங்குகிறது. வருகிற 24-ஆம் தேதி அதிகாலை 4 மணிக்கு கோவிலின் கருவறையில் பரணி தீபம் ஏற்றப்படுகிறது. மேலும் அன்று மாலை 6 மணி அளவில் கோயிலின் பின்புறம் உள்ள மலை மீது மகா தீபம் ஏற்றப்படவிருக்கிறது..
. எனவே மாவட்ட நிர்வாகம், மாநகராட்சி, இந்து சமய அறநிலைத்துறை உள்ளிட்ட பல துறைகள் இணைந்து இதற்கான பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்..
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க் ‘ஏராளமான பக்தர்கள் வருவார்கள் என்பதால் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது.. திருவண்ணாமலையில் 25க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தற்காலிக பேருந்துகள் மற்றும் கார் பார்க்கிங் வசதி ஆகியவை செய்யப்பட்டு வருகிறது. சிறப்பு ரயில் இயக்குவது பற்றியும் பரிசீலனை செய்து வருகிறோம்..
பக்தர்களை கண்காணிப்பதற்காக கண்காணிப்பு அறை அமைக்க அமைக்கப்படவுள்ளது. திருவண்ணாமலை மற்றும் கிரிவல பாதை உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் 1000-த்டிற்கும் மேற்பட்ட AI வசதியுடன் கூடிய கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அமைக்கப்படும். மேலும் 12 ட்ரோன்கள் மூலம் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும் என அவர் தெரிவித்தார்.