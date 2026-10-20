பெண் நிர்வாகிகளை சந்திக்கும் தனுஷ்.. அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன் முக்கிய ஆலோசனையா?
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான தனுஷ், தனது ரசிகர் நற்பணி இயக்கத்தின் செயல்பாடுகளை தீவிரப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக, வரும் அக்டோபர் 25-ஆம் தேதி சென்னையில் தனது நற்பணி இயக்கத்தின் பெண் நிர்வாகிகளை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த சிறப்பு சந்திப்பின் போது, தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து வருகை தரும் பெண் நிர்வாகிகளுடன் அவர் கலந்துரையாட உள்ளார். நற்பணி இயக்கத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சமூக நலத்திட்டங்கள், ஏழை எளிய மக்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவிகள் மற்றும் இயக்கத்தின் அடுத்தகட்ட செயல்பாடுகள் குறித்து இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சமீபகாலமாக முன்னணி நடிகர்கள் தங்களது நற்பணி மன்றங்களை பலப்படுத்தி வரும் சூழலில், தனுஷ் பெண் நிர்வாகிகளை தனியாக சந்திப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. பெண்களுக்கான முக்கியத்துவம் மற்றும் அவர்களின் சமூகப் பங்களிப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை அமைந்துள்ளதாக இயக்க நிர்வாகிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர். இந்தச் சந்திப்பு தனுஷ் ரசிகர்களிடையேயும் திரையுலக வட்டாரத்திலும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.