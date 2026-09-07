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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (16:43 IST)

திமுகவை ஓட ஓட விரட்டுகிறார் முதல்வர் விஜய்! தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பாராட்டு..

திமுக
Written By: SIVA
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (16:43 IST)
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தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் விஜய் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து பேசிய நிலையில், பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் அவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். காஞ்சிபுரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், திமுகவின் கடந்தகால ஆட்சியில் நடந்த  ஊழல் விவகாரங்களை ஆதாரங்களுடன் விஜய் சட்டப்பேரவையில் முன்வைத்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார்.
 
“திமுக செய்த ஊழல்களை சொல்லி அவர்களை ஓட ஓட விரட்டும் விஜய்க்கு வாழ்த்துகள்” என்று தமிழிசை தெரிவித்ததாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது. மேலும், எதிர்காலத்தில் எந்த அரசியல்வாதி ஊழல் செய்தாலும் அது வெளிச்சத்துக்கு வந்துவிடும் என்ற அச்சத்தை விஜய்யின் செயல்பாடு உருவாக்கியுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
 
சட்டப்பேரவையில் விஜய்யின் பதிலுரை நடைபெற்றபோது திமுக உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாகவும், அதற்கு மத்தியில் விஜய் தனது உரையைத் தொடர்ந்ததாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. ஏற்கெனவே “யாரும் எழுந்து செல்லக்கூடாது” என்று விஜய் கூறியிருந்த நிலையில், இன்றைய பேரவை நிகழ்வுகள் அரசியல் ரீதியாக கூடுதல் கவனத்தை பெற்றுள்ளன.
 
இதனால் விஜய்–திமுக மோதல் தமிழக அரசியலில் புதிய கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் கருதுகின்றனர். அதேவேளை, த.வெ.க.வுடன் தனக்கு கொள்கை முரண்பாடுகள் இருப்பதாக தமிழிசையும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
விஜய்யின் அரசியல் நடவடிக்கைகள் தமிழக அரசியலில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம், அவரது எதிர்கால ஆட்சிச் செயல்பாடுகள் மற்றும் மக்கள் ஆதரவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்தான் மதிப்பிடப்பட வேண்டும். இருப்பினும், இன்றைய சட்டப்பேரவை மோதல் அரசியல் களத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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