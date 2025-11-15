சனி, 15 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 15 நவம்பர் 2025 (17:03 IST)

தமிழகத்தில் 13 மாவட்டங்களில் இன்றிரவு கொட்ட போகுது கனமழை .. வானிலை எச்சரிக்கை

இன்றிரவு  தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள 13 மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானதன் காரணமாக இந்த மழைக்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, இன்றிரவு பின்வரும் மாவட்டங்கள் மற்றும் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்:
 
செங்கல்பட்டு
 
நாகப்பட்டினம்
 
கன்னியாகுமரி
 
திருநெல்வேலி
 
தென்காசி
 
தேனி
 
கோயம்புத்தூர்
 
விருதுநகர்
 
திருப்பூர்
 
கடலூர்
 
மயிலாடுதுறை
 
திருவாரூர்
 
விழுப்புரம்
 
யூனியன் பிரதேசப் பகுதிகள்: புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால்
 
இன்று  தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக, இன்று தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

'எங்கள் கட்சிக்கும் அழைப்பு தேவை' - தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் கடிதம்

'எங்கள் கட்சிக்கும் அழைப்பு தேவை' - தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் கடிதம்தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய், தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளார். தேர்தல் ஆணையம் நடத்தும் அனைத்து கூட்டங்களுக்கும் தமது கட்சிக்கும் அழைப்பு விடுக்க வேண்டும் என்று அதில் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். குறிப்பாக, தற்போது தமிழகத்தில் நடைபெறும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (SIR) பணிகள் தொடர்பான கூட்டங்களுக்குத் தவெக அழைக்கப்படாதது குறித்து அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

பெண்களுக்கு அரசு நேரடி பண பரிமாற்றம் செய்ததே வெற்றிக்கு காரணம்.. பிரசாந்த் கிஷோர்

பெண்களுக்கு அரசு நேரடி பண பரிமாற்றம் செய்ததே வெற்றிக்கு காரணம்.. பிரசாந்த் கிஷோர்பிகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் தங்கள் ஜன் சுராஜ் கட்சி ஒரு இடத்தை கூட வெல்ல முடியாமல் போனது மிகுந்த ஏமாற்றம் அளிப்பதாகத் தலைவர் பிரசாந்த் கிஷோர் தெரிவித்துள்ளார். ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பெற்ற மகத்தான வெற்றிக்கு, பெண்களுக்கு அரசு நேரடிப் பண பரிமாற்றம் செய்ததே முக்கிய காரணம் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

நடிகை கரீஷ்மா கபூரின் குழந்தைகளின் வழக்கு: நாடகத்தைத் தவிர்க்க உயர் நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை

நடிகை கரீஷ்மா கபூரின் குழந்தைகளின் வழக்கு: நாடகத்தைத் தவிர்க்க உயர் நீதிமன்றம் எச்சரிக்கைமறைந்த தொழிலதிபர் சஞ்சய் கபூரின் சொத்துக்கள் தொடர்பாக, அவரது முன்னாள் மனைவி கரீஷ்மா கபூரின் குழந்தைகளுக்கும், தற்போதைய மனைவி ப்ரியா சச்தேவ் கபூருக்கும் இடையே தில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் வழக்கில், நீதிமன்றம் இரு தரப்பினரின் செயல்பாடுகளுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஸ்கேன் செய்ய வந்த ஒரு பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை.. மருத்துவர் தலைமறைவு ..

ஸ்கேன் செய்ய வந்த ஒரு பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை.. மருத்துவர் தலைமறைவு ..பெங்களூருவின் அனேகல் பகுதியில் உள்ள பிளாஸ்மா மெடினாஸ்டிக்ஸ் ஸ்கேனிங் மையத்தில் பணிபுரிந்த கதிரியக்க நிபுணர் மருத்துவர் ஜெயக்குமார் மீது பாலியல் தாக்குதல் புகார் எழுந்துள்ளது.

செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பு.. மருத்துவர் மட்டுமல்ல, எம்பிபிஎஸ் மாணவரும் கைது ..!

செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பு.. மருத்துவர் மட்டுமல்ல, எம்பிபிஎஸ் மாணவரும் கைது ..!செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பு தொடர்பான 'வெள்ளைக் காலர் தீவிரவாத வலையமைப்பு' மீதான விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, தில்லி காவல் துறையினர் ஹரியானாவின் நூஹ் பகுதியில் அதிரடி சோதனை நடத்தி, மருத்துவர் முஸ்தகீம் மற்றும் எம்.பி.பி.எஸ். மாணவர் முகமது ஆகிய இருவரை கைது செய்துள்ளனர்.

