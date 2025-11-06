சென்னை உள்பட 14 மாவட்டங்களில் இன்றிரவு கொட்டப்போகும் மழை: வானிலை எச்சரிக்கை..!
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று இரவுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வெப்ப சலனம் காரணமாகத் தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
மிதமான மழை வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
சென்னை
செங்கல்பட்டு
காஞ்சிபுரம்
திருவள்ளூர்
ராணிப்பேட்டை
திருவண்ணாமலை
வேலூர்
விழுப்புரம்
லேசானது/மிதமான மழை வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
தருமபுரி
கள்ளக்குறிச்சி
கிருஷ்ணகிரி
ராமநாதபுரம்
தூத்துக்குடி
திருப்பத்தூர்
புதுச்சேரி
ஆக மொத்தம், சென்னை உட்பட 14 மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த மூன்று மணி நேரத்திற்கு மழை பெய்யக்கூடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Edited by Mahendran