இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை: மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம்..!
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, தமிழகத்தில் இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் அந்த மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று கனமழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள்:
தேனி
மதுரை
திண்டுக்கல்
சிவகங்கை
புதுக்கோட்டை
தஞ்சாவூர்
திருவாரூர்
பெரம்பலூர்
மயிலாடுதுறை
நாகப்பட்டினம்
வரும் நாட்களில் மழை நிலவரம்:
செப்டம்பர் 9: நீலகிரி, கோவை, திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, சிவகங்கை, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, செங்கல்பட்டு மற்றும் காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும்.
செப்டம்பர் 10: தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை தொடர வாய்ப்புள்ளது.
மழைக்காலம் என்பதால், மக்கள் தங்கள் பயணங்களை திட்டமிடும்போது வானிலை முன்னறிவிப்புகளைக் கவனத்தில் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
Edited by Mahendran