அதிமுக - பாஜக கூட்டணி 210 இடங்களில் வெற்றி பெறும்: எடப்பாடி பழனிசாமி
தமிழகத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி 210 இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என்று அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "தமிழகத்தில் தி.மு.க. மற்றும் அ.தி.மு.க. ஆகிய இரண்டு பெரிய கட்சிகளுக்கு இடையேதான் போட்டி இருக்கும். வேறு எந்த கட்சிக்கும் இங்கு செல்வாக்கு இல்லை. 2026 தேர்தலில் அ.தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றி பெற்று, பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும்" என்று உறுதியுடன் கூறினார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் தி.மு.க.வுக்கும், விஜய் தலைமையிலான கட்சிக்கும் இடையேதான் போட்டி இருக்கும் என்று நடிகர் விஜய் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, "விஜய் ஒரு திரைப்பட நடிகர். அவருக்கு அரசியல் அனுபவம் இல்லை. எனவே, அவரது கருத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க தேவையில்லை. தமிழகத்தில் அரசியல் என்பது வேறு. இங்கு உண்மையான மக்கள் சேவை செய்யும் கட்சிகளுக்கே வெற்றி கிடைக்கும்" என்று கூறினார்.
Edited by Mahendran