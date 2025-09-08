திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (12:12 IST)

அதிமுக - பாஜக கூட்டணி 210 இடங்களில் வெற்றி பெறும்: எடப்பாடி பழனிசாமி

தமிழகத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி 210 இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என்று அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
 
சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "தமிழகத்தில் தி.மு.க. மற்றும் அ.தி.மு.க. ஆகிய இரண்டு பெரிய கட்சிகளுக்கு இடையேதான் போட்டி இருக்கும். வேறு எந்த கட்சிக்கும் இங்கு செல்வாக்கு இல்லை. 2026 தேர்தலில் அ.தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றி பெற்று, பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும்" என்று உறுதியுடன் கூறினார்.
 
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் தி.மு.க.வுக்கும், விஜய் தலைமையிலான கட்சிக்கும் இடையேதான் போட்டி இருக்கும் என்று நடிகர் விஜய் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, "விஜய் ஒரு திரைப்பட நடிகர். அவருக்கு அரசியல் அனுபவம் இல்லை. எனவே, அவரது கருத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க தேவையில்லை. தமிழகத்தில் அரசியல் என்பது வேறு. இங்கு உண்மையான மக்கள் சேவை செய்யும் கட்சிகளுக்கே வெற்றி கிடைக்கும்" என்று கூறினார்.
 
வெனிசுலாவை டார்கெட் செய்த ட்ரம்ப்! சுற்றி வளைக்கும் ராணுவ கப்பல்கள்! - கரீபியன் கடலில் பரபரப்பு!

வெனிசுலாவை டார்கெட் செய்த ட்ரம்ப்! சுற்றி வளைக்கும் ராணுவ கப்பல்கள்! - கரீபியன் கடலில் பரபரப்பு!அமெரிக்கா - வெனிசுலா இடையேயான மோதல் வலுவடைந்துள்ள நிலையில் வெனிசுலா கடல் பகுதியில் அமெரிக்க ராணுவ கப்பல்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

வங்கதேசத்தில் இருந்து ஊடுருவி போலி சாமியார்கள் வேடத்தில் திரியும் நபர்கள்.. 14 பேர் கைது..!

வங்கதேசத்தில் இருந்து ஊடுருவி போலி சாமியார்கள் வேடத்தில் திரியும் நபர்கள்.. 14 பேர் கைது..!உத்தரகண்ட் மாநில காவல்துறை, 'ஆபரேஷன் கலாநெமி' என்ற பெயரில் போலி சாமியார்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, வங்கதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் உட்பட 14 போலி சாமியார்கள் என்பது தெரிய வந்ததை அடுத்து அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மதிமுகவில் இருந்து மல்லை சத்யா நிரந்தர நீக்கம்.. வைகோ அதிரடி நடவடிக்கை..!

மதிமுகவில் இருந்து மல்லை சத்யா நிரந்தர நீக்கம்.. வைகோ அதிரடி நடவடிக்கை..!மதிமுகவின் முக்கிய தலைவராக இருந்த மல்லை சத்யாவை கட்சியில் இருந்து நிரந்தரமாக நீக்குவதாக மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ அதிரடியாக அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து வைகோ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

5வது மாதத்தில் கருச்சிதைவு.. சிதைந்த கருவை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு தானம் கொடுத்த பெண்..!

5வது மாதத்தில் கருச்சிதைவு.. சிதைந்த கருவை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு தானம் கொடுத்த பெண்..!டெல்லியை சேர்ந்த 32 வயதுப்பெண் ஒருவர், தனது ஐந்தாவது மாதத்தில் ஏற்பட்ட கருச்சிதைவுக்கு பிறகு, மருத்துவ ஆய்வுக்காக கருவை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு தானமளித்துள்ளார்.

நாளை குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தல்.. இன்று விருந்து வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி..!

நாளை குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தல்.. இன்று விருந்து வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி..!நாளை நடைபெறவுள்ள குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் காரணமாக, இன்று இரவு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கூட்டணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு விருந்து அளிக்கிறார்.

