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  4. Tamil Nadu Assembly Session: No Question Hour for 3 Days, Announces Speaker JCD Prabhakar
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Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (13:57 IST)

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் 3 நாட்கள் மட்டுமே.. கேள்வி - பதில் நேரம் கிடையாது.. சபாநாயகர் அறிவிப்பு

சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர்
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (13:53 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (13:57 IST)
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தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் இந்த புதிய கூட்டத்தொடர் மொத்தம் மூன்று நாட்களுக்கு மட்டுமே நடைபெறும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் குறுகிய கால கூட்டத்தொடர் என்பதால், அவையின் வழக்கமான சில நடைமுறைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்.
 
வழக்கமாக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரின் போது, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட துறைகளிடம் இருந்து பதில்களை பெற்று தருவதற்கு சில நாட்கள் அவகாசம் தேவைப்படும். ஆனால், இந்த முறை மிக குறுகிய நாட்களே அவை கூடுவதால், உறுப்பினர்களின் கேள்விக்கான பதில்களை அந்தந்த துறைகளிடம் இருந்து உரிய நேரத்தில் பெற்றுத் தருவதில் கால தாமதம் ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
 
இதன் காரணமாக, இந்த மூன்று நாள் கூட்டத்தொடரிலும் வழக்கமாக நடைபெறும் வினா-விடை  இடம் பெறாது என்று சபாநாயகர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். அரசின் முக்கிய மசோதாக்கள் மற்றும் அவசர பொது விவாதங்களுக்கு மட்டுமே இந்த மூன்று நாட்களும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று தலைமை செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. வினா-விடை நேரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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