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தமிழ்நாடு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் 3 நாட்கள் மட்டுமே.. கேள்வி - பதில் நேரம் கிடையாது.. சபாநாயகர் அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் இந்த புதிய கூட்டத்தொடர் மொத்தம் மூன்று நாட்களுக்கு மட்டுமே நடைபெறும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் குறுகிய கால கூட்டத்தொடர் என்பதால், அவையின் வழக்கமான சில நடைமுறைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்.
வழக்கமாக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரின் போது, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட துறைகளிடம் இருந்து பதில்களை பெற்று தருவதற்கு சில நாட்கள் அவகாசம் தேவைப்படும். ஆனால், இந்த முறை மிக குறுகிய நாட்களே அவை கூடுவதால், உறுப்பினர்களின் கேள்விக்கான பதில்களை அந்தந்த துறைகளிடம் இருந்து உரிய நேரத்தில் பெற்றுத் தருவதில் கால தாமதம் ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இதன் காரணமாக, இந்த மூன்று நாள் கூட்டத்தொடரிலும் வழக்கமாக நடைபெறும் வினா-விடை இடம் பெறாது என்று சபாநாயகர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். அரசின் முக்கிய மசோதாக்கள் மற்றும் அவசர பொது விவாதங்களுக்கு மட்டுமே இந்த மூன்று நாட்களும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று தலைமை செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. வினா-விடை நேரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்: சொத்துவரி மற்றும் குடிநீர் வரியை இனி வாட்ஸ்அப் மூலமே செலுத்தலாம்!
சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களின் அத்தியாவசிய குடிமை சேவைகளை மிக எளிதாக பெறும் வகையில், இணையதளம் மற்றும் வாட்ஸ்அப் மூலமாக பல்வேறு வசதிகள் தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் புதிய மைல்கல்லாக, சென்னை மக்கள் தங்களது சொத்து வரி, குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் வாரிய கட்டணங்களை வாட்ஸ்அப் செயலி வழியாகவே நேரடியாகச் செலுத்தும் புதிய அதிரடி வசதி தற்போது அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் புஸ்ஸி ஆனந்துடன் சந்திப்பு: தவெக கூட்டணிக்கு மாறுகிறதா மதிமுக?
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதலாவது சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில், ஆளுநர் உரையில் அறிவிக்கப்பட்ட "வெற்றி தமிழகம்" ஐந்து ஆண்டு தொலைநோக்கு திட்டங்களை மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்கள் வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார். இந்த திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு மிகவும் உகந்தது என வைகோ புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் 3 நாட்கள் மட்டுமே.. கேள்வி - பதில் நேரம் கிடையாது.. சபாநாயகர் அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் இந்த புதிய கூட்டத்தொடர் மொத்தம் மூன்று நாட்களுக்கு மட்டுமே நடைபெறும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் குறுகிய கால கூட்டத்தொடர் என்பதால், அவையின் வழக்கமான சில நடைமுறைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்.