திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026 (10:49 IST)

அரசியல் கட்சிங்க கொடுக்கலாம் காசு.. விஜய்கிட்ட இருக்குறது மாஸு!.. தெறிக்கவிட்ட டி.ஆர்.

சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். 30 வருடங்களுக்கு மேல் சினிமாவில் நடித்ததால் அவருக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.. இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர்களை நம்பித்தான் இவர் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியும் துவங்கி தற்போது தேர்தலையும் சந்திக்கவிருக்கிறார்.. முதல் நிலை வாக்காளர்கள், 30 வயதுக்கு உட்பட்ட வாக்காளர்கள் மற்றும் பெண்கள் ஆகியோரின் வாக்குகள் தவெகவுக்கு கிடைக்கும் என விஜய் நம்புகிறார். அந்த நேரத்தில்தான் அவர் தனித்தும் போட்டியிடுகிறார்..

ஒருபக்கம் பொதுக்கூட்டம், பிரச்சாரம் என விஜய் எங்கு சென்றாலும் அவரை பார்க்க பல ஆயிரம் பொதுமக்களும், தவெக தொண்டர்களும், ரசிகர்களும், பெண்களும் கூடி விடுகிறார்கள்.. அவர்களை கட்டுப்படுத்துவதே போலீசாருக்கு மிகவும் சிரமமாக இருக்கிறது.. அதனால்தான் விஜய் ஒரு இடத்திற்கு செல்கிறார் என்றால் காவல்துறை தரப்பில் பல நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படுகிறது. அதனாலேயே பல பிரச்சாரங்களை விஜய் ரத்து செய்யவும் நேரிடுகிறது..

இந்நிலையில் விஜயின் அரசியல் வருகைப்பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ள இயக்குனர் டி.ராஜேந்தர் ‘2021 தேர்தல் நடந்த போது அது வெறும் மும்முனைப்போட்டி.. அப்ப நடந்தது பொது தேர்தல்.. இப்ப நடக்கப்போவது புது தேர்தல்.. இந்த மும்முனைப் போட்டிக்கு மேல ஒரு புதுசா ஒரு நடிகரோட கட்சி சேர்ந்திருக்கு.. பல பெரிய கட்சிகிட்ட கோடி கோடியா இருக்கலாம் காசு.. ஆனா அவங்க கிட்ட இருக்குதா வேல்யூவான பேஸ்?.. ஆனால் விஜய்க்கு இருக்கிறது சினிமா மாஸ்.. அரசியலுக்கு அதுவும் ஒரு விதமான பேஸ்’ என அடுக்குமொழி வசனம் பேசி அசத்தியிருக்கிறார்.


சாலையோர கடையில் பொரி சாப்பிட்ட பிரதமர் மோடி.. ஹெலிகாப்டர் இறங்க முடியாமல் சிக்கல்..!

சாலையோர கடையில் பொரி சாப்பிட்ட பிரதமர் மோடி.. ஹெலிகாப்டர் இறங்க முடியாமல் சிக்கல்..!மேற்கு வங்கத்தின் ஜார்கிராம் பகுதியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் இடையே சாலை ஓரத்தில் பொரி தின்பண்டம் சாப்பிட்ட நிகழ்வு, தற்போது அம்மாநில அரசியலில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திடீரென பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் கட்டணத்தை உயர்த்திய ஏர்டெல்.. இனி 40 ரூபாய் அதிகம்..!

திடீரென பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் கட்டணத்தை உயர்த்திய ஏர்டெல்.. இனி 40 ரூபாய் அதிகம்..!பார்தி ஏர்டெல் நிறுவனம் தனது பிரபலமான 84 நாட்கள் காலாவதி கொண்ட பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் விலையை எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி அமைதியாக உயர்த்தியுள்ளது. இதுவரை 859 ரூபாய்க்கு வழங்கப்பட்டு வந்த 'தினசரி 1.5 ஜிபி டேட்டா' திட்டத்தின் விலை தற்போது 899 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறிய விலை உயர்வு ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் சராசரி வருவாயை அதிகரிக்கும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.

பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமுடியாது.. டிரம்புக்கு செய்தி அனுப்பிய ஈரான்.. மீண்டும் போரா?

பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமுடியாது.. டிரம்புக்கு செய்தி அனுப்பிய ஈரான்.. மீண்டும் போரா?ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டு வார கால போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏப்ரல் 22-ம் தேதியுடன் முடிவுக்கு வரவுள்ள நிலையில், பாகிஸ்தானில் நடைபெறவிருந்த இரண்டாம் கட்ட அமைதி பேச்சுவார்த்தையை ஈரான் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளது.

நாசிக் டிசிஎஸ் பெண் ஊழியர்களுக்கு பிரச்சனை.. work from home ஆர்டர் போட்ட நிர்வாகம்..!

நாசிக் டிசிஎஸ் பெண் ஊழியர்களுக்கு பிரச்சனை.. work from home ஆர்டர் போட்ட நிர்வாகம்..!மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக்கில் உள்ள டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் பிபிஓ கிளையில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட பாலியல் தொல்லை மற்றும் கட்டாய மதமாற்ற புகார்கள் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்ததை தொடர்ந்து, நாசிக் கிளையில் பணியாற்றும் அனைத்து ஊழியர்களையும் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய அந்நிறுவனம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்திய கப்பல் மீது துப்பாக்கி சூடு.. உடனே கப்பல் அதிகாரி கொடுத்த எச்சரிக்கை.. வைரலாகும் ஆடியோ..!

இந்திய கப்பல் மீது துப்பாக்கி சூடு.. உடனே கப்பல் அதிகாரி கொடுத்த எச்சரிக்கை.. வைரலாகும் ஆடியோ..!ஹார்முஸ் நீரிணைப் பகுதியில் பயணம் செய்த இந்திய கப்பல்கள் மீது ஈரான் கடற்படை துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதாக கூறப்படும் சம்பவம் உலகளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பான ஒரு ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

