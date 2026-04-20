திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Updated : திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026 (10:48 IST)

விஜய் அண்ணா தன்னோட முக்கிய சொத்தை மறச்சிட்டாரு!.. விஜய் டிவி ராஜு..

tvk vijay
நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார் விஜய். அவரின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நடக்கவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் 233 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிடுகிறது. நாளையோடு பிரச்சாரம் முடிவடையவுள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் வேலைகளில் மும்முரம் காட்டி வருகின்றனர்.

திமுக தலைவர் மற்றும் முக ஸ்டாலின், எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, சீமான், தவெக தலைவர் விஜய் என எல்லோரும் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர். விஜயை பொறுத்தவரை மற்ற தலைவர்களை போல அவர் அதிக அளவில் பிரச்சாரத்திற்கு செல்லவில்லை.

ஒருபக்கம் அரசியல் தலைவர்கள் தங்களின் வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டிருந்த சொத்துக் கணக்கு விவாதங்களை ஏற்படுத்தியது. திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் என் கையிருப்பாக 10 ஆயிரம் இருப்பதாகவும், தனக்கு சொந்தமாக கார் கூட இல்லை எனவும் சொல்லியிருந்தார். பிரச்சாரங்களில் தன்னை விவசாயி என அழைத்துக்கொள்ளும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சொந்தமாக ஒரு ஏக்கர் நிலம் கூட இல்லை என குறிப்பிட்டிருந்தார். தவெக தலைவர் விஜயை பொறுத்தவரை 600 கோடி வரை சொத்துக்கள் இருப்பதாக கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், விஜய்க்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்துள்ள விஜய் டிவி புகழ் ராஜு ‘இந்த தேர்தலில் போட்டியிடும் எல்லோரும் அவங்களோட அசையும் சொத்து, அசையா சொத்து என்னவென சொல்லிட்டாங்க.. விஜய் அண்ணாவும் சொல்லிட்டாரு. ஆனால், சில விஷயங்களை மறச்சிட்டாரு.. அது என்னன்னா ரசிகராகிய நாமதான் அந்த அசைக்க முடியாத சொத்து.. அந்த கணக்க அவர் காட்டமாட்டாரு.. ஏப்ரல் 23ம் தேதி நாமதான் காட்டணும்’ என சொல்லியிருக்கிறார்.

விஜய் அண்ணா தன்னோட முக்கிய சொத்தை மறச்சிட்டாரு!.. விஜய் டிவி ராஜு..

விஜய் அண்ணா தன்னோட முக்கிய சொத்தை மறச்சிட்டாரு!.. விஜய் டிவி ராஜு..நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார் விஜய். அவரின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நடக்கவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் 233 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிடுகிறது.

