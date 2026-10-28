  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. southern railway notcie about charge in train
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (10:52 IST)

ரயிலில் சார்ஜ் செய்ய புதிய கட்டுப்பாடுகள்!.. காரணம் இதுதான்!..

train
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (10:55 IST)
google-news
தற்போது எல்லோர் கையிலும் ஸ்மார்ட்போன் வந்துவிட்டது.. ஆனால், எங்கேயேனும் பணிக்கும்போது சார்ஜ் போட முடிவதில்லை.   பேருந்தில் பயணிக்கும் போது சார்ஜ் போட முடியாத நிலையும் இருக்கிறது. அதனால்தான் பலரும் பவர்பேங்க்-ஐ பயன்படுத்துகிறார்கள்.

அதையும் மீறி பேருந்துகளில் சார்ஜ் போட முடியவில்லை என்றாலும் ரயில்களில் சார்ஜ் போடும் வசதிகள் இருக்கிறது. ஆனால் அதுவே தற்போது பிரச்சனையாக மாறியிருக்கிறது.. சமீபத்தில் ரயில் பயணி ஒருவர் அவரின் பவர்பங்கை சார்ஜில் போட்டுவிட்டு தூங்கி விட்டநிலையில் அது வெடித்து சிதறியது.

எனவே, பயணிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு ரயில்வே நிர்வாகம் ஒரு முக்கிய முடிவு எடுத்துள்ளது. அதன்படி அனைத்து வகையான ரயில் பெட்டிகளிலும் இரவு 11 மணி வரை மட்டுமே செல்போன் சார்ஜ் செய்ய முடியும் என ரயில்வே துறை சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. ரயில் பெட்டிகளில் சார்ஜிங் பாயிண்ட் மின் இணைப்பை இரவு 11 மணி முதல் காலை 5 மணி வரை துண்டிக்க ரயில்வே நிர்வாகம் முடிவெடுத்துள்ளது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
சேகர்பாபு மீது வழக்குப்பதிவு! - ரவுண்டு கட்டி அடிக்கிறாங்களே!..

அஇபுதமமுக பொதுச்செயலாளர் பதவிலிருந்து சசிகலா நீக்கம் - நடந்தது என்ன?..

அஇபுதமமுக பொதுச்செயலாளர் பதவிலிருந்து சசிகலா நீக்கம் - நடந்தது என்ன?..அகில இந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் பதவியிலிருந்து வி.கே சசிகலா நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்

4 வழிகளில் வேலைநீக்க நடவடிக்கையை எடுக்கும் முன்னணி நிறுவனங்கள்.. எப்போது வேண்டுமானாலும் வேலை போகலாம்..

4 வழிகளில் வேலைநீக்க நடவடிக்கையை எடுக்கும் முன்னணி நிறுவனங்கள்.. எப்போது வேண்டுமானாலும் வேலை போகலாம்..தொழில்நுட்ப உலகில் நிறுவனங்கள் ஆட்குறைப்பு செய்யும் விதம் தற்போது நான்கு முக்கிய வடிவங்களை எடுத்துள்ளதை ஒரு ஆய்வு காட்டுகிறது.

ஆங்கிலம் தப்பாக பேசியதால் தாஜ் ஓட்டல் வெயிட்டரை அறைந்த வாடிக்கையாளர்.. அதன்பின் நடந்த ட்விஸ்ட்...

ஆங்கிலம் தப்பாக பேசியதால் தாஜ் ஓட்டல் வெயிட்டரை அறைந்த வாடிக்கையாளர்.. அதன்பின் நடந்த ட்விஸ்ட்...ஆக்ராவில் உள்ள பிரபல தாஜ் நட்சத்திர ஹோட்டலில், ஆங்கிலம் சரியாக பேச தெரியாத காரணத்தால் ஏற்பட்ட கம்யூனிகேஷன் இடைவெளியால் வெயிட்டரை அறைந்த வாடிக்கையாளரை ஹோட்டல் நிர்வாகம் ஆயுட்காலம் வரை நுழைவுத்தடை செய்து அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

ரயிலில் சார்ஜ் செய்ய புதிய கட்டுப்பாடுகள்!.. காரணம் இதுதான்!..

ரயிலில் சார்ஜ் செய்ய புதிய கட்டுப்பாடுகள்!.. காரணம் இதுதான்!..தற்போது எல்லோர் கையிலும் ஸ்மார்ட்போன் வந்துவிட்டது..

சேகர்பாபு மீது வழக்குப்பதிவு! - ரவுண்டு கட்டி அடிக்கிறாங்களே!..

சேகர்பாபு மீது வழக்குப்பதிவு! - ரவுண்டு கட்டி அடிக்கிறாங்களே!..தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தவுடன் திமுகவினர் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள்.