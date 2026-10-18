கொல்லம் - செங்கோட்டை மலைப்பாதை.. இயற்கை அழகை ரசிக்க கண்ணாடி ரயில் பெட்டிகள்.. அசத்தல் அறிவிப்பு...
தென்காசி மற்றும் செங்கோட்டை வழியே பயணம் செய்யும் ரயில் பயணிகளுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஜாக்பாட் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தென்காசி - கேரளா எல்லையில் அமைந்துள்ள மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் கண்கவர் இயற்கை அழகை ரசித்து மகிழும் வகையில் 'விஸ்டாடோம்' எனப்படும் கண்ணாடி ரயில் பெட்டிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. தெற்கு ரயில்வேயில் முதல் முறையாக மதுரை - குருவாயூர் விரைவு ரயிலில் (16327 / 16328) இரண்டு விஸ்டாடோம் பெட்டிகள் இணைக்கப்படவுள்ளன.
இந்தச் சிறப்புச் சேவை மதுரையிலிருந்து அக்டோபர் 22, 2026 முதல் ஜனவரி 15, 2027 வரையிலும், குருவாயூரிலிருந்து அக்டோபர் 23, 2026 முதல் ஜனவரி 16, 2027 வரையிலும் தற்காலிகமாக இயக்கப்படவுள்ளது. சென்னை பெரம்பூர் ஐ.சி.எஃப்-ல் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ரயில் பெட்டியில் மேற்கூரை முழுவதும் கண்ணாடியாலும், பக்கவாட்டில் அகலமான ஜன்னல்களாலும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 180 டிகிரி சுழலும் இருக்கைகள், ஏசி, வைபை மற்றும் ஜி.பி.எஸ் வசதிகள் இதில் உள்ளன.
கொல்லம் - செங்கோட்டை மலைப்பாதையில் உள்ள அடர்ந்த காடுகள், சுரங்கங்கள், அருவிகள் மற்றும் மலைகளின் அழகை 360 டிகிரி கோணத்தில் பயணிகள் கண்டு களிக்கும் வகையில் இந்த விஸ்டாடோம் சேவை அமையவுள்ளது. பல வருடக் கோரிக்கைக்குப் பிறகு நிறைவேறியுள்ள இந்த திட்டம் சுற்றுலாப் பயணிகளிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.