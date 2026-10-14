ரயில்களில் அதிக சத்தத்துடன் பாட்டு கேட்டா 6 மாசம் ஜெயில்!.. பொதுமக்கள் உஷார்!..
நாடு முழுவதும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் தினமும் ரயில்களில் பயணிக்கிறார்கள். அதில் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்யும் பொழுது பலரும் மொபைலில் பாடல்களை கேட்பது, வீடியோக்களை பார்ப்பது போன்ற பழக்கங்களை கொண்டுள்ளனர். அதில் சிலர் செல்போனில் அதிக சத்தத்துடன் பாடல்களை கேட்பது, படங்களை பார்ப்பது, வீடியோவை பார்ப்பது என மற்ற பயணிகளுக்கு தொல்லை கொடுக்கிறார்கள்.
ரயில் பயணம் செய்யும்போது ஹெட்போன் பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லது செல்போனில் ஒலியை குறைத்து வைக்க வேண்டும் என ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியது. ஆனால் அதை பலரும் கேட்பதில்லை.
இந்நிலையில், ரயில் பயணம் செய்யும்பொழுது ஹெட்ஃபோன் அணியாமல் அதிக சத்தத்துடன் பாடல் கேட்பது, வீடியோ பார்ப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால் ஆறு மாதம் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது.
1000 ரூபாய் அபராதம் அல்லது ஆறு மாத சிறை தண்டனை அல்லது இரண்டு தண்டனையும் சேர்த்து விதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அபராத தொகையை டிக்கெட் பரிசோதகர் அல்லது அவருக்கு மேற்பட்ட அதிகாரம் கொண்ட அதிகாரிகள் வசூலிப்பார்கள் எனவும் எச்சரிக்கை மீறி பயணிகளை தொந்தரவு செய்தால் 5 ஆயிரம் வரை கூட அபராதம் விதிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது.
இந்நிலையில், ரயில் பயணம் செய்யும்பொழுது ஹெட்ஃபோன் அணியாமல் அதிக சத்தத்துடன் பாடல் கேட்பது, வீடியோ பார்ப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால் ஆறு மாதம் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது.
1000 ரூபாய் அபராதம் அல்லது ஆறு மாத சிறை தண்டனை அல்லது இரண்டு தண்டனையும் சேர்த்து விதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அபராத தொகையை டிக்கெட் பரிசோதகர் அல்லது அவருக்கு மேற்பட்ட அதிகாரம் கொண்ட அதிகாரிகள் வசூலிப்பார்கள் எனவும் எச்சரிக்கை மீறி பயணிகளை தொந்தரவு செய்தால் 5 ஆயிரம் வரை கூட அபராதம் விதிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது.