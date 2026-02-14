விஜய் நிதியுதவி செய்தால் மட்டுமே உடலை வாங்குவோம்!.. சூரஜின் உறவினர்கள் போராட்டம்?..
தவெக தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்ட பொதுக்கூட்டம் நேற்று சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் உள்ள ஒரு மைதானத்தில் நடைபெற்றது. 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி,. அதுவும் அனுமதி சீட்டோடு வருவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி என காவல்துறை தெரிவித்திருந்த நிலையில் காலை 10 மணி முதலே அங்கே கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது..
அங்கே சேர்கள் அமைக்கப்படவில்லை.. அதேபோல் மேற்கூறையும் இல்லை.. விஜய் மதியம் 12 மணிக்கு மேல்தான் அங்கு வந்தார். 12:30 மணிக்கு பின்னர்தான் அவர் பேசத் தொடங்கினார். எனவே இரண்டரை மணி நேரத்திற்கு மேல் எல்லோரும் வெயிலில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள்.. அப்போது வட மாநிலத்தை சேர்ந்த சூரஜ் என்பவர் வெயில் கொடுமை தாங்க முடியாமல் அங்கேயே மயங்கி விழுந்தார்.. அவரை உடனே மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.. ஆனாலும் அவர் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறிவிட்டனர்.
தற்போது அவரின் உடல் கூராய்வு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெற்று வருகிறது. அங்கு சூரஜின் உறவினர்கள் திரண்டுள்ளனர். அவர்களின் சிலர் எங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல கூட தவெக நிர்வாகிகள் வரவில்லை.. மேலும், சூரஜின் குடும்பத்தினருக்கு தவெக சார்பில் நிதியுதவி செய்தால் மட்டுமே சூரஜின் உடலை வாங்குவோம்’ என சொல்லி வருகிறார்கள்..