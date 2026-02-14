சனி, 14 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (12:39 IST)

விஜய் நிதியுதவி செய்தால் மட்டுமே உடலை வாங்குவோம்!.. சூரஜின் உறவினர்கள் போராட்டம்?..

sooraj
தவெக தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்ட பொதுக்கூட்டம் நேற்று சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் உள்ள ஒரு மைதானத்தில் நடைபெற்றது. 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி,. அதுவும் அனுமதி சீட்டோடு வருவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி என காவல்துறை தெரிவித்திருந்த நிலையில் காலை 10 மணி முதலே அங்கே கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது..

அங்கே சேர்கள் அமைக்கப்படவில்லை.. அதேபோல் மேற்கூறையும் இல்லை.. விஜய் மதியம் 12 மணிக்கு மேல்தான் அங்கு வந்தார். 12:30 மணிக்கு பின்னர்தான் அவர் பேசத் தொடங்கினார். எனவே இரண்டரை மணி நேரத்திற்கு மேல் எல்லோரும் வெயிலில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள்.. அப்போது வட மாநிலத்தை சேர்ந்த சூரஜ் என்பவர் வெயில் கொடுமை தாங்க முடியாமல் அங்கேயே மயங்கி விழுந்தார்.. அவரை உடனே மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.. ஆனாலும் அவர் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறிவிட்டனர்.

தற்போது அவரின் உடல் கூராய்வு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெற்று வருகிறது. அங்கு சூரஜின் உறவினர்கள் திரண்டுள்ளனர். அவர்களின் சிலர் எங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல கூட தவெக நிர்வாகிகள் வரவில்லை.. மேலும், சூரஜின் குடும்பத்தினருக்கு தவெக சார்பில் நிதியுதவி செய்தால் மட்டுமே சூரஜின் உடலை வாங்குவோம்’ என சொல்லி வருகிறார்கள்..

விஜய் திரிஷாவ விட்டுட்டு வரணும்!.. நயினார் நாகேந்திரனுக்கு பலரும் கண்டனம்!...

விஜய் திரிஷாவ விட்டுட்டு வரணும்!.. நயினார் நாகேந்திரனுக்கு பலரும் கண்டனம்!...தவெக தலைவர் விஜய் தொடர்ந்து திமுகவை விமர்சித்து வருகிறார்..

யுடியூப்பில் வியூஸ் வராததால் வீட்டை கொளுத்திய வாலிபர்!..

யுடியூப்பில் வியூஸ் வராததால் வீட்டை கொளுத்திய வாலிபர்!..எப்போது எல்லோர் கையிலும் இன்டர்நெட் வசதியுடன் கூடிய ஸ்மார்ட் ஃபோன்கள் வந்து விட்டதோ அப்போதே youtube, whatsapp, facebook, instagram போன்ற சமூக வலைதளங்களையும் பலரும் பயன்படுத்த தொடங்கி விட்டனர்

ஒருசில நிமிடத்தில் காலியான 10,000 காண்டம்கள்.. ஒலிம்பிக் போட்டி நடக்கும் கிராமத்தில் பரபரப்பு..!

ஒருசில நிமிடத்தில் காலியான 10,000 காண்டம்கள்.. ஒலிம்பிக் போட்டி நடக்கும் கிராமத்தில் பரபரப்பு..!2026 மிலன்-கோர்டினா குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே, விளையாட்டு கிராமத்தில் வழங்கப்பட்ட இலவச ஆணுறை கையிருப்பு தீர்ந்துபோனது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எம்பிஏ மாணவியின் நிர்வாண சடலம் வகுப்பு தோழன் வீட்டில் மீட்பு.. தலைமறைவான நபர் யார்?

எம்பிஏ மாணவியின் நிர்வாண சடலம் வகுப்பு தோழன் வீட்டில் மீட்பு.. தலைமறைவான நபர் யார்?மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில், 24 வயது எம்பிஏ மாணவி ஒருவரது சடலம் அவரது வகுப்பு தோழனின் வாடகை வீட்டில் நிர்வாண நிலையில் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பீகார் போல் பணம் கொடுப்பது முக்கியமல்ல.. பீகாரை போல் தமிழ்நாடு இருக்கிறதா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி..!

பீகார் போல் பணம் கொடுப்பது முக்கியமல்ல.. பீகாரை போல் தமிழ்நாடு இருக்கிறதா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி..!தமிழகத்தில் மகளிர் உரிமைத் தொகையாக 5,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது குறித்து அரசியல் கட்சிகளிடையே கடும் விவாதம் எழுந்துள்ளது. பீகார் தேர்தலின்போது மகளிர்கள் தொழில் தொடங்க 10,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டதை போலவே, தமிழகத்திலும் தேர்தல் ஆதாயத்திற்காக பணம் வழங்கப்படுவதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இது குறித்து தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் அதிரடியான கருத்துக்களை முன்வைத்தார்.

