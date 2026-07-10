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கரூர் சம்பவத்தில் ஓடினது நீங்களா? நானா?.. செந்தில் பாலாஜி நக்கல்...
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் இன்று கரூருக்கு சென்று மக்களுக்கு முன்பு பேசிய போது ‘திமுக கம்பெனி ஓனர் எங்கேயோ ஓடி பதுங்கிவிட்டார். ஓடு ஓடு என ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார்.. எங்கே இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை’ என செந்தில் பாலாஜியை நக்கலடித்து பேசியிருந்தார்.
அதாவது தவெக ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக பேரம் பேசப்பட்ட வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரின் சகோதரர் அசோக் ஆகியோரின் பெயர் அடிப்படுகிறது.. போலீசார் அவர்களை தேடி வந்த நிலையில் அவர்கள் இருவரும் தலைமறைவாகிவிட்டனர். இதைத்தான் முதலமைச்சர் விஜய் அப்படி நக்கலடித்து பேசியிருந்தார். இந்நிலையில், செந்தில் பாலாஜி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது;
கரூர் துயரச் சம்பவத்தின் போது பாதிக்கப்பட்ட, எனது உயிரில் கலந்த கரூர் மக்களுக்காக களத்தில் துணை நின்று காப்பாற்றியது யார்? எனது கரூர் சொந்தங்களுக்காக இரவு பகல் பாராமல் முன் நின்று உதவியது யார்?
மேலும், செய்தி கிடைத்த உடனேயே கரூருக்கு விரைந்து வந்து, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறி, உடனடி உயர்சிகிச்சை கிடைக்க அனைத்துத் தேவையான ஏற்பாடுகளையும் திமுக செய்தது. பெருமளவில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கி விழுந்த அந்த அசாதாரண சூழ்நிலையிலும், தண்ணீர் பாட்டிலை வீசி ப்விட்டு, ஆம்புலன்ஸை வரச் சொல்லிவிட்டு, மக்களைக் காப்பாற்றாமல், தனது பேச்சை தொடர்ந்து பேசியது யார்?..
திருச்சி விமான நிலையத்தில் பத்திரிகையாளர்கள் அத்தனை பேர் இறந்துள்ளதாகக் கூறியும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களைப் பார்க்காமல், தனி விமானம் பிடித்து ஓடியது யார் என்பது எனது கரூர் மக்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும்.
ஓடு. ஓடு.. ஓடு’ என பதிவிட்டு கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் விஜய் செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்ற வீடியோவை பதிவிட்டிருக்கிறார்.
அதாவது தவெக ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக பேரம் பேசப்பட்ட வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரின் சகோதரர் அசோக் ஆகியோரின் பெயர் அடிப்படுகிறது.. போலீசார் அவர்களை தேடி வந்த நிலையில் அவர்கள் இருவரும் தலைமறைவாகிவிட்டனர். இதைத்தான் முதலமைச்சர் விஜய் அப்படி நக்கலடித்து பேசியிருந்தார். இந்நிலையில், செந்தில் பாலாஜி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது;
கரூர் துயரச் சம்பவத்தின் போது பாதிக்கப்பட்ட, எனது உயிரில் கலந்த கரூர் மக்களுக்காக களத்தில் துணை நின்று காப்பாற்றியது யார்? எனது கரூர் சொந்தங்களுக்காக இரவு பகல் பாராமல் முன் நின்று உதவியது யார்?
திருச்சி விமான நிலையத்தில் பத்திரிகையாளர்கள் அத்தனை பேர் இறந்துள்ளதாகக் கூறியும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களைப் பார்க்காமல், தனி விமானம் பிடித்து ஓடியது யார் என்பது எனது கரூர் மக்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும்.
ஓடு. ஓடு.. ஓடு’ என பதிவிட்டு கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் விஜய் செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்ற வீடியோவை பதிவிட்டிருக்கிறார்.
கரூர் சம்பவத்தில் ஓடினது நீங்களா? நானா?.. செந்தில் பாலாஜி நக்கல்...
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இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் 13 பள்ளிகள் மூடப்படுகிறதா? அதில் பாதிக்கும் மேல் எந்த மாநிலத்தில்?
கல்வி அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய UDISE+ அறிக்கையின்படி, 2025-26 கல்வியாண்டில் இந்தியா முழுவதும் சராசரியாக தினமும் 13 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. நாடு முழுவதும் மொத்தம் 4,791 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில், இதில் அதிகபட்சமாக மத்திய பிரதேசத்தில் மட்டும் 2,426 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதற்கு அடுத்தபடியாக தெலங்கானா (1,392), மேற்கு வங்காளம் (568), ஆந்திரப் பிரதேசம் (474) மற்றும் தமிழ்நாடு (369) ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன.