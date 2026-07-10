பள்ளி சிறுமிகளை இலவசமாக ஆட்டோவில் கூட்டி செல்லும் அக்கா!.. சென்னையில் ஒர் மனிதநேயம்...
உலகம் எவ்வளவுதான் சுயநலத்தின் பின்னாலும், பணத்திற்கு பின்னாலும் ஓடினாலும் பொதுநலம் கொண்ட, நல்ல எண்ணம் கொண்ட, அன்பு கொண்ட, பிறருக்கு உதவும் மனம் கொண்ட மனிதர்கள் பல இடங்களிலும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால் உலகம் அன்பு மையமாக சுழல்வதற்கு இதுபோன்ற மனிதர்களே முக்கிய காரணமாக இருக்கிறார்கள்.
எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சக மனிதர்களிடம் அவர்கள் காட்டும் அன்பு விலைமதிப்பில்லாதது . பல இடங்களிலும், பல சூழ்நிலைகளிலும் இதுபோன்ற மனிதர்களை நாம் பார்க்க முடியும்.. பரபரக்கும் வாழ்க்கையில் திடீரென அவர்கள் நம்மை கடந்து போவார்கள்..
சென்னையை பொறுத்தவரை ஆட்டோக்காரர்களில் சிலர் மக்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்பார்கள்.. நமக்கு ஒரு முகவரி தெரியவில்லை என்றால் ஆட்டோ ஓட்டுனரிடம் கேட்டால் போதும்.. மிக தெளிவாக சொல்லிவிடுவார்கள்.. சில ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் குறைவான பணத்தை கூட பெற்றுக் கொண்டு கூட நம்மை சேரும் இடத்தில் இறக்கி விடுவார்கள்.
இந்நிலையில்தான், சென்னையில் ராஜி அசோக்(54) என்கிற பெண் தனது கல்வி பாதியில் நின்ற அனுபவத்தை வாழ்நாள் படமாகக் கொண்டு கடந்த 15 வருடங்களாக அரசு பள்ளி மாணவிகளுக்கு இலவச ஆட்டோ சேவையை வழங்கி வருகிறார். நம்மால்தான் படிக்க முடியவில்லை.. பிள்ளைகள் படிக்கட்டும் என்கிற எண்ணத்தில் தி.நகர், கோடம்பாக்கம், அண்ணா நகர், பெரம்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாணவிகளை பள்ளிகளுக்கு இலவசமாக அழைத்துச் செல்கிறார்.. அந்த பகுதி பள்ளி சிறுமிகள் ராஜீயை ‘ஆட்டோ அக்கா’ என அன்போடு அழைக்கிறார்கள்.
எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சக மனிதர்களிடம் அவர்கள் காட்டும் அன்பு விலைமதிப்பில்லாதது . பல இடங்களிலும், பல சூழ்நிலைகளிலும் இதுபோன்ற மனிதர்களை நாம் பார்க்க முடியும்.. பரபரக்கும் வாழ்க்கையில் திடீரென அவர்கள் நம்மை கடந்து போவார்கள்..
சென்னையை பொறுத்தவரை ஆட்டோக்காரர்களில் சிலர் மக்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்பார்கள்.. நமக்கு ஒரு முகவரி தெரியவில்லை என்றால் ஆட்டோ ஓட்டுனரிடம் கேட்டால் போதும்.. மிக தெளிவாக சொல்லிவிடுவார்கள்.. சில ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் குறைவான பணத்தை கூட பெற்றுக் கொண்டு கூட நம்மை சேரும் இடத்தில் இறக்கி விடுவார்கள்.
இந்நிலையில்தான், சென்னையில் ராஜி அசோக்(54) என்கிற பெண் தனது கல்வி பாதியில் நின்ற அனுபவத்தை வாழ்நாள் படமாகக் கொண்டு கடந்த 15 வருடங்களாக அரசு பள்ளி மாணவிகளுக்கு இலவச ஆட்டோ சேவையை வழங்கி வருகிறார். நம்மால்தான் படிக்க முடியவில்லை.. பிள்ளைகள் படிக்கட்டும் என்கிற எண்ணத்தில் தி.நகர், கோடம்பாக்கம், அண்ணா நகர், பெரம்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாணவிகளை பள்ளிகளுக்கு இலவசமாக அழைத்துச் செல்கிறார்.. அந்த பகுதி பள்ளி சிறுமிகள் ராஜீயை ‘ஆட்டோ அக்கா’ என அன்போடு அழைக்கிறார்கள்.