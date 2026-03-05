வியாழன், 5 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 5 மார்ச் 2026 (13:23 IST)

அரசியலிலும் விஜய் நடிகர்தான்!.. நக்கலடித்த ஜெயக்குமார்!.. பதிலடி கொடுத்த செங்கோட்டையன்..

jayakumar
நடிகர் விஜய் கட்சி தொடங்கியது முதலே திமுகவை மட்டுமே விமர்சித்து வந்தார்.. ஒரு கட்டத்தில் அதிமுக பற்றியும் பேச தொடங்கினார்.. அதிமுக ஒரு ஊழல் கட்சி.. பாஜகவின் அடிமையாக மாறிவிட்டது. அந்த கட்சியை வளர்த்த எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் கொள்கைகளை காற்றில் பறக்க விட்டுவிட்டது அதிமுக’ என்றெல்லாம் விமர்சித்தார்..

விஜய் எப்ப்டியும் நமது கூட்டணிக்கு வந்து விடுவார் என கணக்குப் பட்டதால் விஜய் பற்றி எந்த விமர்சனமும் செய்யாமல் இருந்த அதிமுக விஜய் இப்படி பேச துவங்கியதும் அவரை திட்ட துவங்கியது. இன்று செய்தியாளிடம் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ‘விஜய் அரசியலிலும் நடிகராகவே இருக்கிறார்.. அவர் பேசும் எதுவும் அவரின் சொந்த வசனம் கிடையாது.. அவர் மேடையில் என்ன பேச வேண்டும் என்பதை ஆதவ அர்ஜுனா, அருண் போன்றவர்கள் எழுதிக் கொடுக்கிறார்கள்.. அதை விஜய் அப்படியே பேசுகிறார் அவ்வளவுதான்.. விஜய்க்கு தில் இருந்தால் செய்தியாளர்களை சந்திக்க வேண்டும்..

அதேபோல் ஏழை வீட்டு கல்யாணத்துக்கு விஜய் போக மாட்டார்.. பணக்கார வீட்டு கல்யாணத்துக்கு மட்டும்தான் போவார்.. பல தயாரிப்பாளர்களின் பணத்தில் விஜய் நடித்திருக்கிறார். ஆனால் கஷ்டப்பட்டு தன்னை வளர்த்த தன் தந்தையை ஏன் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஆக்கவில்லை.. இப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான மனநிலை அவருக்கு இருக்கு’ என பொங்கியிருக்கிறார்.

இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த செங்கோட்டையன் ‘வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஜெயக்குமாருக்கு கண்டிப்பாக அதிமுகவில் சீட் கொடுக்க மாட்டார்கள்.. வேண்டுமானால் அவர் தவெகவில் சேர்ந்து கொள்ளலாம்’ என நக்கலடித்திருக்கிறார்..

போரால் தங்க இடம் இல்லையா?!.. என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க!.. உதவ முன்வந்த சோனு சூட்!..

போரால் தங்க இடம் இல்லையா?!.. என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க!.. உதவ முன்வந்த சோனு சூட்!..இஸ்ரால் ஈரான் போர் காரணமாக உலக நாடுகள் கலக்கமடைந்திருக்கின்றன..

தரைப்பகுதியிலும் தாக்குதல்.. குர்தீஷ் போராளிகளுக்கு உதவும் அமெரிக்கா.. தப்பிக்க முடியாத ஈரான்..!

தரைப்பகுதியிலும் தாக்குதல்.. குர்தீஷ் போராளிகளுக்கு உதவும் அமெரிக்கா.. தப்பிக்க முடியாத ஈரான்..!ஈரான் நாடு தற்போது முன்சொல்லப்படாத ஒரு மாபெரும் ராணுவ நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. வான்வழியாக அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் தாக்குதல்கள் ஒருபுறம் இருக்க, மறுபுறம் ஈரானின் எல்லைக்குள் குர்திஷ் போராளிகள் தரைவழி தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளனர்.

காங்கிரஸை நம்பி நான் கட்சி ஆரம்பிக்கல.. எதுவானாலும் பாத்துகிடலாம்.. அதீத நம்பிக்கையுடன் விஜய்..!

காங்கிரஸை நம்பி நான் கட்சி ஆரம்பிக்கல.. எதுவானாலும் பாத்துகிடலாம்.. அதீத நம்பிக்கையுடன் விஜய்..!தமிழக அரசியலில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி அமையலாம் என்ற யூகங்கள் வலுப்பெற்ற நிலையில், தற்போது விஜய் எடுத்துள்ள அதிரடி முடிவு அரசியல் வட்டாரத்தை அதிர வைத்துள்ளது.

திமுக, அதிமுக, தேமுதிக, பாமக எம்.பி.க்கள் யார் யார்?.. இன்று வேட்புமனு தாக்கல்!..

திமுக, அதிமுக, தேமுதிக, பாமக எம்.பி.க்கள் யார் யார்?.. இன்று வேட்புமனு தாக்கல்!..2021 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து இருக்கிறது தேமுதிக.

அதை நான் திட்டமிட்டு செய்யவில்லை, தானாகவே முடிந்தது.. காங்கிரஸ் கூட்டணி குறித்து முதல்வர்..!

அதை நான் திட்டமிட்டு செய்யவில்லை, தானாகவே முடிந்தது.. காங்கிரஸ் கூட்டணி குறித்து முதல்வர்..!தமிழக அரசியலில் திமுக - காங்கிரஸ் இடையிலான தொகுதிப் பங்கீடு இறுதியான நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் ஒரு குட்டிச்சைகை இணையத்தில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com