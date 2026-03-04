புதன், 4 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 4 மார்ச் 2026 (13:06 IST)

பயிர்க்கடன் ரத்து!. தஞ்சாவுர் கூட்டத்தில் விஜய் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள்!..

vijay
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று தஞ்சாவூரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியபோது சில தேர்தல் வாக்குறுதிகளை கொடுத்தார்.

உரத்தட்டுப்பாடு இல்லாமல் உறுதி செய்யப்படும்.  

5 ஏக்கர் வரை நிலமுள்ள விவசாயிகளின் கூட்டுறவு வங்கி பயிர்கடன் முழுமையாக ரத்து.

5 ஏக்கருக்கு மேல் நிலமுள்ள விவசாயிகளின் பயிர்கடன் 50% வரை ரத்து செய்ய சாத்தியக்கூறு ஆராயப்படும்.  

2 ஏக்கர் வரை நிலமுள்ள விவசாயிகள் மற்றும் நிலமற்றவர்களின் குழந்தைகளுக்கு அனைத்து உயர் கல்வி செலவும் அரசு ஏற்கும்  (Engineering, Medical உட்பட).[ஒன்றிய, மாநில அரசு வேலைகளில் அவர்களது பெற்றோர் இல்லாத பட்சத்தில்]

விவசாயிகளுக்கு எதிரான எந்த திட்டமும் மாநிலத்தில் அனுமதிக்கப்படாது.  

நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் பாதுகாப்பு மற்றும் போதுமான வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும்.

கொள்முதல் நிலையங்களில் கமிஷன் வசூல் முழுமையாக தடுக்கப்படும்.  

500 ரேஷன் கார்டுக்கு ஒரு ரேஷன் கடை அமைக்கப்படும்.  

ரேஷன் கடைகளில் அரிசி தவிர மற்ற பொருட்கள் அனைத்தும் பாக்கெட் செய்து வழங்கப்படும்.  

மீனவர்களின் பாதுகாப்புக்காக ஒன்றிய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்படும்.  

கல்வி, மருத்துவம், ரேஷன், குடிநீர், சாலை, பஸ் போன்ற அடிப்படை வசதிகளுக்கு முன்னுரிமை.  
அரசு மற்றும் தனியார் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்க நடவடிக்கை.

ஊழல், லஞ்சம் இல்லாத ஆட்சி.  

ஈரான் போருக்காக ரூ. 83 லட்சம் கோடி செலவு செய்யும் டிரம்ப்.. வரி செலுத்தும் மக்கள் அதிருப்தி..!

ஈரான் போருக்காக ரூ. 83 லட்சம் கோடி செலவு செய்யும் டிரம்ப்.. வரி செலுத்தும் மக்கள் அதிருப்தி..!ஈரான் போருக்காக அமெரிக்காவின் ராணுவ பட்ஜெட் தற்போது சுமார் ரூ. 83 லட்சம் கோடி என்ற பிரம்மாண்ட எல்லையை தொட்டுள்ளது. இதனை இன்னும் உயர்த்த அதிபர் டிரம்ப் திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், இந்த நிதி முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் ஈரானை தகர்க்கவே செலவிடப்படுவதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

ஓம் சக்தி பராசக்தி, திமுக ஒரு தீய சக்தி.. தஞ்சையில் தவெக தலைவர் விஜய் முழக்கம்..!

ஓம் சக்தி பராசக்தி, திமுக ஒரு தீய சக்தி.. தஞ்சையில் தவெக தலைவர் விஜய் முழக்கம்..!தஞ்சாவூர் அருகே செங்கிப்பட்டியில் இன்று நடைபெற்ற தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், ஆளுங்கட்சியான திமுகவை மிக கடுமையாக சாடினார்.

அதிமுக - திமுக கூட்டு!.. கருணாநிதியாலேயே முடியவில்லை!.. தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு..

அதிமுக - திமுக கூட்டு!.. கருணாநிதியாலேயே முடியவில்லை!.. தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு..தவெக தலைவர் விஜய் தற்போது தஞ்சாவுரில் நடைபெற்ற தவெக பொதுகூட்டத்தில் பேசினார்.

ஈரான் போரால் இந்தியாவுக்குதான் அதிக பாதிப்பு!.. அதிர்ச்சி செய்தி....

ஈரான் போரால் இந்தியாவுக்குதான் அதிக பாதிப்பு!.. அதிர்ச்சி செய்தி....ஈரான் அணு ஆயுதத்தை உற்பத்தி செய்வதாக கூறி இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இரண்டு நாடுகளும் ஈரான் மீது முதல் தாக்குதலை தொடங்கியது.

இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது!.. தவெகவினருக்கு பத்திரிக்கையாளர் மன்றம் கண்டனம்...

இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது!.. தவெகவினருக்கு பத்திரிக்கையாளர் மன்றம் கண்டனம்...நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய அரசியல் சக்தியாக உருவாகியிருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com