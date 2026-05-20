  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. seeman condemn attack on reporters by gang
Written By
Last Modified: Wednesday, 20 May 2026 (12:08 IST)

ஒன்னும் மாறல!. நடப்பது திமுக ஆட்சியா?.. இல்லை தவெக ஆட்சியா?!.. சீமான் பொங்கிட்டாரே...

seeman
Publish: Wed, 20 May 2026 (12:08 IST) Updated: Wed, 20 May 2026 (12:13 IST)
google-news
நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

திருவாரூர் மாவட்டம், முத்துப்பேட்டையைச் சேர்ந்த செய்தியாளரும், நாம் தமிழர் கட்சியின் மாவட்டத் தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறைச் செயலாளருமான அன்புத்தம்பி ஹாஜா முகைதீன் அவர்கள் தனது வீட்டின் வாசலிலேயே போதைக் கும்பலால் கொடூரமாகத் தாக்கப்பட்ட செய்தியறிந்து அதிர்ச்சியடைந்தேன். தம்பிக்கு என்னுடைய ஆறுதலைத் தெரிவித்து, முழு உடல்நலம் பெற்று மீண்டுவர துணைநிற்கிறேன்.

போதைப்பொருட்களின் விற்பனைக்கு எதிராக நிற்கும் ஒரு ஊடகவியலாளருக்கே இவ்வளவு பெரிய அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டு, வன்முறைத்தாக்குதல் தொடுக்கப்படுகிறதென்றால், எளிய மக்களின் நிலை என்னவாக இருக்கும்? நாள்தோறும் போதைக்கும்பலின் அட்டூழியமும், பெண்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்களும், வன்முறை வெறியாட்டங்களும் தொடர்ந்தவண்ணம் உள்ளன. திமுகவின் ஆட்சியில் நிகழ்ந்த கொடுமைகள்தான் தொடருமென்றால், நடப்பது தவெகவின் ஆட்சியா? இல்லை! திமுகவின் ஆட்சியா?.. இதுதான் மாற்று அரசியலா?.. முதல்வராகப் பதவியேற்றதும், ‘போதைப்பொருள் தடுப்புக்கான சிறப்பு அதிரடிப்படை அமைப்பு’ எனக் கையெழுத்திட்டாரே விஜய், என்ன செய்கிறது அந்தப் படை?..

இக்கொடூரத் தாக்குதல் நடத்தியவர்களை தமிழ்நாடு அரசு  உடனடியாக கைது செய்து, கடும் தண்டனை பெற்றுத்தர வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறேன்’ என அதில் கூறியிருக்கிறார்.

நீட் வினாத்தாள் கசிவில் கைதானவருக்கு 8 ஏக்கரில் பள்ளி கல்லூரி.. சிபிஐ விசாரணையில் அம்பலம்..!

நீட் வினாத்தாள் கசிவில் கைதானவருக்கு 8 ஏக்கரில் பள்ளி கல்லூரி.. சிபிஐ விசாரணையில் அம்பலம்..!நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம்: ‘எம் சார்’ என அழைக்கப்படும் ஆசிரியர் கைது - லத்தூரில் பிரம்மாண்டக் கட்டுமானப் பணிகள் அம்பலம்

ஆதரவளித்த 25 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடமில்லை: தவெக அதிரடி முடிவு..!

ஆதரவளித்த 25 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடமில்லை: தவெக அதிரடி முடிவு..!தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்த தவெக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் குறித்த முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Dialer Appஐ மாற்றும் கூகுள்.. இனி ஒரே இடத்தில் நார்மல், வாட்ஸ் அப், கூகுள் மீட் call historyஐ பார்க்கலாம்..

Dialer Appஐ மாற்றும் கூகுள்.. இனி ஒரே இடத்தில் நார்மல், வாட்ஸ் அப், கூகுள் மீட் call historyஐ பார்க்கலாம்..ஸ்மார்ட்போன் பயனர்களின் வசதிக்காக தனது டயலர் செயலியில் ஒரு புதிய மாற்றத்தை கொண்டுவர கூகுள் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.

பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா!.. விஜய் போட்ட ஆர்டர்!.. உண்மை வெளியே வருமா?..

பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா!.. விஜய் போட்ட ஆர்டர்!.. உண்மை வெளியே வருமா?..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக ஆட்சி அமைந்து அக்கட்சியின் தலைவர் மற்றும் முன்னாள் நடிகர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக அமர்ந்துள்ளார்.

விஜய் சாருக்கு தெரிஞ்சிதான் வீடியோ எடுத்தேன்!.. வைரல் வீடியோ குறித்து அதிகாரி விளக்கம்..

விஜய் சாருக்கு தெரிஞ்சிதான் வீடியோ எடுத்தேன்!.. வைரல் வீடியோ குறித்து அதிகாரி விளக்கம்..தவெக தலைவர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்றது முதலே ஒரு அரசு அலுவலர் போல தினமும் காலை 9.30 மணியிலிருந்து 10 மணிக்குள் தலைமைச் செயலகம் வந்து முதல்வர் பணியை பார்க்க தொடங்க விடுகிறார்.