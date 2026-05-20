தொடர்புடைய செய்திகள்
- மின்சார வாரியத்தில் 2.5 லட்சம் கோடி கடன்!.. பல முறைகேடுகள்!. சி.டி.நிர்மல் குமார் பேட்டி..
- கிறிஸ்துவ ஓட்டு வேணும்னா ஜோசப் விஜய்!.. அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சர்ச்சை பேச்சு..
- எல்லாரும் 10 மணிக்குள்ள ஆபிசுக்கு வரணும்!. முதல்வர் விஜய் போட்ட ஆர்டர்!...
- பொய்க்கால் குதிரை அரசு சில காலம்தான்!. அதிமுக ஆட்சி விரைவில்!.. பழனிச்சாமி அறிக்கை!...
- 30 வருட கோரிக்கையை நிறைவேற்றிய விஜய்!.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி!...
விசிக, இந்தியன் முஸ்லீம் லீக் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும்!.. தவெக அழைப்பு!..
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சிக்கு வந்தபின் திமுக தொடர்ந்து பல குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகிறது.. குறிப்பாக இன்ஸ்டாகிராம் மூலமும், குழந்தைகளின் மூலமும் தவெக ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது என மு.க ஸ்டாலினும், உதயநிதி ஸ்டாலினும் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்கள். ஒருபக்கம் அதிமுகவிலிருந்து பிரிந்த சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி வேலுமணி தலைமையிலான 24 எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவாக சட்டசபையில் வாக்களித்தனர். ஒருபக்கம் திமுக ஆதரவோடு அதிமுக ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்தது. ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அதை ஏற்காததால் அது நடக்கவில்லை’ என திருமாவளவன் வெளிப்படையாக ஒரு பேட்டி கொடுத்தார்..
இந்நிலையில், இப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தவெக வெற்றி பெற்ற பின் அதிமுக எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் மக்களின் தீர்ப்புக்கு எதிராக செயல்பட தொடங்கினார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. மக்களின் முடிவுகளை மதிக்காமல் திமுக ஆதரவோடு அவர் ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்தார்.. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் அதை எதிர்த்ததால் அது நடக்கவில்லை. எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீதிருந்த அதிருப்தியில்தான் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவை ஆதரித்தார்கள். ஆட்சி அதிகாரத்திற்காகவோ, அமைச்சர் பதவிக்காகவோ அவர்கள் தவெகவை ஆதரிக்கவில்லை..
பின்வாசல் வழியாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்தார். திமுகவும் தனது கொள்கையை மறந்து அதிமுகவை ஆதரித்தது. முக ஸ்டாலினும், உதயநிதி ஸ்டாலினும் இணைந்துதான் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் அது நடக்காமல் போய்விட்டது. தவெக அமைச்சரவையில் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி மற்றும் விசிக இரண்டும் இடம் பெற வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் ஆசைப்படுகிறார்.. ஏனெனில் மதச்சார்பற்ற அரசில் அனைவரும் இடம் பெற வேண்டும் என அவர் விரும்புகிறார்’ என கூறியிருக்கிறார்..
இந்நிலையில், இப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தவெக வெற்றி பெற்ற பின் அதிமுக எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் மக்களின் தீர்ப்புக்கு எதிராக செயல்பட தொடங்கினார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. மக்களின் முடிவுகளை மதிக்காமல் திமுக ஆதரவோடு அவர் ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்தார்.. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் அதை எதிர்த்ததால் அது நடக்கவில்லை. எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீதிருந்த அதிருப்தியில்தான் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவை ஆதரித்தார்கள். ஆட்சி அதிகாரத்திற்காகவோ, அமைச்சர் பதவிக்காகவோ அவர்கள் தவெகவை ஆதரிக்கவில்லை..
பின்வாசல் வழியாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்தார். திமுகவும் தனது கொள்கையை மறந்து அதிமுகவை ஆதரித்தது. முக ஸ்டாலினும், உதயநிதி ஸ்டாலினும் இணைந்துதான் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் அது நடக்காமல் போய்விட்டது. தவெக அமைச்சரவையில் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி மற்றும் விசிக இரண்டும் இடம் பெற வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் ஆசைப்படுகிறார்.. ஏனெனில் மதச்சார்பற்ற அரசில் அனைவரும் இடம் பெற வேண்டும் என அவர் விரும்புகிறார்’ என கூறியிருக்கிறார்..
விஜய் சாருக்கு தெரிஞ்சிதான் வீடியோ எடுத்தேன்!.. வைரல் வீடியோ குறித்து அதிகாரி விளக்கம்..
தவெக அமைச்சரவையில் விசிக இடம் பெறுமா?!.. திருமா ரியாக்ஷன் என்ன?...
ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் WWDC 2026 மாநாடு: புதிய Siri மற்றும் iOS 27 எதிர்பார்ப்புகள்
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது வருடாந்திர உலகளாவிய மென்பொருள் உருவாக்குநர்கள் மாநாட்டின் WWDC தேதிகளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஜூன் 8 முதல் ஜூன் 12 வரை நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாடு, ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தற்போதைய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டிம் குக் பங்கேற்கும் கடைசி மாநாடு என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதிகாலை 4 மணிக்கு வந்த Layoff இமெயில்.. 8,000 மெட்டா ஊழியர்கள் பணிநீக்கம்..!
தொழில்நுட்ப உலகில் முன்னணி நிறுவனமான மெட்டா, தனது உலகளாவிய பணியாளர்களில் சுமார் 10 சதவீதத்தினரை, அதாவது சுமார் 8,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்யும் நடவடிக்கையை தொடங்கியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, சிங்கப்பூரில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு இன்று அதிகாலை 4 மணிக்கே மின்னஞ்சல் மூலம் பணிநீக்க அறிவிப்புகள் அனுப்பப்பட்டன. இந்த நடவடிக்கை மற்ற நாடுகளிலும் அந்தந்த நேர மண்டலங்களுக்கு ஏற்ப அடுத்தடுத்த அலைகளாக மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
டெல்லியில் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு: புதின், ஜி ஜின்பிங் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு..
2026-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில், டெல்லியில் 18-வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. உலகளாவிய அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் இரு போர்களுக்கு மத்தியில், இந்தியாவின் தலைமையின் கீழ் நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாடு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இம்மாநாட்டில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் பங்கேற்பது உறுதியாகியுள்ளது. சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் கலந்துகொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.