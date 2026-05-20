Last Modified: Wednesday, 20 May 2026 (11:22 IST)

கரூரில் 19 போலீஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி...

தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்ற பின் பல அதிரடியான அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது. இந்நிலையில் கரூரில் 19 போலீஸ் அதிகாரிகள் பணியிடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

தமிழக அரசு உத்தரவின்படி கரூர் மாவட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட 19 பேர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.  தற்போது பணியிடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கும் பெரும்பாலானோர் கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்று கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டபோது அங்கு பணியில் ஈடுபட்டவர்கள் என சொல்லப்படுகிறது..

அதோடு கரூர் சம்பவமாக தொடர்பாக தவெக நிர்வாகிகள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த பல காவல் ஆய்வாளர்களும் இதில் அடக்கம் என்கிறார்கள். தற்போது அவர்கள் தெற்கு மற்றும் வடக்கு மண்டலங்களுக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்படுவதாக காவல்துறை தலைமை இயக்குனரகம் அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது..

கரூர் சம்பவத்தை பொறுத்தவரை இதில் அரசியல் சதி இருப்பதாகவும், காவல்துறையினர் மக்களுக்கு சரியான பாதுகாப்பை கொடுக்கவில்லை எனவும், சம்பவத்திற்கு பின் காவல்துறை அதிகாரிகள் ஆளும்கட்சிக்கு ஆதரவாக நடந்துகொண்டனர் என்பதே தவெகவின் நிலைப்பாடாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

