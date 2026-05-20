கோவை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் சர்ச்சை: முதல்வர் விஜய் புகைப்படம் வைக்க மேயர் மறுப்பு
கோவை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில், தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் அதிகாரப்பூர்வ புகைப்படத்தை வைக்க மாநகராட்சி மேயர் ரங்கநாயகி மறுப்பு தெரிவித்தது தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழக அரசு அலுவலகங்களில் முதல்வரின் புகைப்படத்தை வைக்க வேண்டும் என்பது அரசாணை விதியாகும். இதன்படி கோவை மாநகராட்சி கமிஷனர், துணை கமிஷனர் மற்றும் துணை மேயர் அறைகளில் முதல்வரின் புகைப்படம் பொருத்தப்பட்டது. இருப்பினும், மேயர் ரங்கநாயகி மற்றும் சில நிலைக்குழு தலைவர்கள் தங்கள் அறைகளில் முதல்வரின் புகைப்படத்தை மாட்ட கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
மேயர் தனது அறையில் முன்னாள் தி.மு.க தலைவர்களான கருணாநிதி, ஸ்டாலின், மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோரின் படங்களை நீக்க முடியாது என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். தனது பதவிக்காலம் முடியும் வரை முதல்வர் விஜய்யின் புகைப்படத்தை அறைக்குள் வைக்க மாட்டேன் என்று அவர் அடம்பிடிப்பது சர்ச்சையை விஸ்வரூபமடைய செய்துள்ளது. முதல்வரை அவமதிக்கும் வகையில் மேயரின் உதவியாளர் அறையில் மிகச்சிறிய புகைப்படம் மட்டுமே வைக்கப்பட்டிருப்பது கூடுதல் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளது.
