  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Coimbatore Mayor Refuses to Display CM Vijay's Photograph in Office, Sparks Controversy
Written By
Last Updated : Wednesday, 20 May 2026 (10:01 IST)

கோவை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் சர்ச்சை: முதல்வர் விஜய் புகைப்படம் வைக்க மேயர் மறுப்பு

கோவை மாநகராட்சி
Publish: Wed, 20 May 2026 (09:59 IST) Updated: Wed, 20 May 2026 (10:01 IST)
google-news
கோவை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில், தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் அதிகாரப்பூர்வ புகைப்படத்தை வைக்க மாநகராட்சி மேயர் ரங்கநாயகி மறுப்பு தெரிவித்தது தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 தமிழக அரசு அலுவலகங்களில் முதல்வரின் புகைப்படத்தை வைக்க வேண்டும் என்பது அரசாணை விதியாகும். இதன்படி கோவை மாநகராட்சி கமிஷனர், துணை கமிஷனர் மற்றும் துணை மேயர் அறைகளில் முதல்வரின் புகைப்படம் பொருத்தப்பட்டது. இருப்பினும், மேயர் ரங்கநாயகி மற்றும் சில நிலைக்குழு தலைவர்கள் தங்கள் அறைகளில் முதல்வரின் புகைப்படத்தை மாட்ட கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
 
மேயர் தனது அறையில் முன்னாள் தி.மு.க தலைவர்களான கருணாநிதி, ஸ்டாலின், மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோரின் படங்களை நீக்க முடியாது என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். தனது பதவிக்காலம் முடியும் வரை முதல்வர் விஜய்யின் புகைப்படத்தை அறைக்குள் வைக்க மாட்டேன் என்று அவர் அடம்பிடிப்பது சர்ச்சையை விஸ்வரூபமடைய செய்துள்ளது. முதல்வரை அவமதிக்கும் வகையில் மேயரின் உதவியாளர் அறையில் மிகச்சிறிய புகைப்படம் மட்டுமே வைக்கப்பட்டிருப்பது கூடுதல் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

கோவை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் சர்ச்சை: முதல்வர் விஜய் புகைப்படம் வைக்க மேயர் மறுப்பு

கோவை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் சர்ச்சை: முதல்வர் விஜய் புகைப்படம் வைக்க மேயர் மறுப்புகோவை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில், தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் அதிகாரப்பூர்வ புகைப்படத்தை வைக்க மாநகராட்சி மேயர் ரங்கநாயகி மறுப்பு தெரிவித்தது தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த விவாதம்: நார்வே செய்தியாளரின் சமூக ஊடக கணக்குகள் முடக்கம்

பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த விவாதம்: நார்வே செய்தியாளரின் சமூக ஊடக கணக்குகள் முடக்கம்நார்வே தலைநகர் ஓஸ்லோவில் நடைபெற்ற இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் நார்வே பிரதமர் ஜோனாஸ் கர் ஸ்டோர் இடையிலான சந்திப்பின்போது, செய்தியாளர் ஹெல்லே லிங் ஸ்வென்ட்சன் எழுப்பிய கேள்வி சர்வதேச அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மனித உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அவர் எழுப்பிய கேள்விக்குத் தலைவர்கள் பதிலளிக்காமல் வெளியேறியது, பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த விமர்சனங்களை உருவாக்கியது.

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் .. 1,931 அரசுப் பள்ளிகள் 100% தேர்ச்சி பெற்று வரலாற்று சாதனை

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் .. 1,931 அரசுப் பள்ளிகள் 100% தேர்ச்சி பெற்று வரலாற்று சாதனைதமிழகத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று காலை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளன. இந்த தேர்வில் தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 9 லட்சம் மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர். இதில் ஒட்டுமொத்தமாக 94.31% மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

மின்சார வாரியத்தில் 2.5 லட்சம் கோடி கடன்!.. பல முறைகேடுகள்!. சி.டி.நிர்மல் குமார் பேட்டி..

மின்சார வாரியத்தில் 2.5 லட்சம் கோடி கடன்!.. பல முறைகேடுகள்!. சி.டி.நிர்மல் குமார் பேட்டி..நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது

கிறிஸ்துவ ஓட்டு வேணும்னா ஜோசப் விஜய்!.. அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சர்ச்சை பேச்சு..

கிறிஸ்துவ ஓட்டு வேணும்னா ஜோசப் விஜய்!.. அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சர்ச்சை பேச்சு..திருச்செந்தூர் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தொடர்ந்து தவெக பற்றியும், அக்கட்சியின் தலைவர் மற்றும் முதல்வர் விஜய் பற்றியும் பேசி அவதூறாக பேசிவருவது சர்ச்சையாகி வருகிறது