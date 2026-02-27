வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva

திமுகவில் ஓபிஎஸ் இணைய இந்த ஒரே ஒரு காரணம் தான்: சசிகலா அதிரடி குற்றச்சாட்டு!

திமுகவில் ஓபிஎஸ் இணைய இந்த ஒரே ஒரு காரணம் தான்: சசிகலா அதிரடி குற்றச்சாட்டு!
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இது குறித்து சசிகலா கூறிய கருத்து பரபரப்பைக் கூட்டியுள்ளது. ஓபிஎஸ் இந்த முடிவை எடுத்ததற்கு ஒரே ஒரு நபர் தான் காரணம், அது எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டுமே என்று சசிகலா சாடியுள்ளார்.
 
"தான் மட்டும்தான் அதிமுக என்று தம்பட்டம் அடித்துக்கொண்டு, தன்னை சுற்றியுள்ளவர்களையும் ஏமாற்றி வருபவர் எடப்பாடி" என்று சசிகலா விமர்சித்துள்ளார். 
 
மேலும், அதிமுகவின் கொள்கைகளுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டு வரும் துரோகிகளின் அழிவு காலம் நெருங்கிவிட்டது என்றும், திமுகவின் முழு கட்டுப்பாட்டில் இருந்துகொண்டு கட்சியினரை வெளியேற்றி வரும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் போக்கே ஓபிஎஸ்-ஐ இத்தகைய முடிவை எடுக்க தூண்டியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
ஓபிஎஸ்-ன் இந்த வரலாற்று மாற்றத்திற்கு எடப்பாடியின் சர்வாதிகார போக்கே அடிப்படை என கூறி சசிகலா தாக்கியிருப்பது அதிமுக தொண்டர்களிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

விவகாரத்து வழக்கு!.. சங்கீதா விஜய் வைக்கும் டிமாண்ட் என்ன?..

விவகாரத்து வழக்கு!.. சங்கீதா விஜய் வைக்கும் டிமாண்ட் என்ன?..நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் மீது அவரின் மனைவி பரபரப்பு புகார்களை கூறி அதிர வைத்திருக்கிறார்.

இது எதிர்கட்சி சதி!.. எங்க ஓட்டு விஜய்க்குதான்!.. பொங்கும் ஃபேன்ஸ்!...

இது எதிர்கட்சி சதி!.. எங்க ஓட்டு விஜய்க்குதான்!.. பொங்கும் ஃபேன்ஸ்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கும் நிலையில் அவரின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது விஜய்க்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது

விவாகரத்து வழக்கு!. விஜயின் அரசியல் இமேஜ் டேமேஜ் ஆகுமா?.. ஓட்டு கிடைக்குமா?..

விவாகரத்து வழக்கு!. விஜயின் அரசியல் இமேஜ் டேமேஜ் ஆகுமா?.. ஓட்டு கிடைக்குமா?..கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் நடிகர் விஜய். நாளைய தீர்ப்பு படத்தில் நடிக்க தொடங்கி முப்பது வருடங்களுக்கு மேல் சினிமாவில் நடித்து வந்தவர்.

நடிகை மீது வழக்கு தொடர்வேன்!.. விஜயின் மனைவி சங்கீதா அதிரடி...

நடிகை மீது வழக்கு தொடர்வேன்!.. விஜயின் மனைவி சங்கீதா அதிரடி...கோலிவுட்டில் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்தவரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் மீது அவரின் மனைவி பரபரப்பு புகார்களை கூறி அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்.

ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது துரோகம்: அதிமுக கடும் தாக்குதல்!

ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது துரோகம்: அதிமுக கடும் தாக்குதல்!முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்திருப்பது தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த முடிவை அதிமுக துணை பொதுச்செயலாளர் கே.பி. முனுசாமி மற்றும் அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி கடுமையாகச் சாடியுள்ளனர். மேலும் "ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது ஒரு வெட்கக்கேடான செயல்" என்று கே.பி. முனுசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com