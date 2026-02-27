வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி 2026 (08:14 IST)

இன்று அண்ணா அறிவாலயம் செல்லும் ஓபிஎஸ்.. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைகிறாரா?

இன்று அண்ணா அறிவாலயம் செல்லும் ஓபிஎஸ்.. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைகிறாரா?
தமிழக அரசியலில் இன்று ஒரு முக்கிய நகர்வாக, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் சென்னை அண்ணா அறிவாலயம் செல்லவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
அவர் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைய போவதாக எழுந்துள்ள யூகங்கள் அரசியல் களத்தை அதிரவைத்துள்ளன. அதிமுகவில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட பிறகு தனி அணியாக செயல்பட்டு வந்த ஓபிஎஸ், தற்போது இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
இது குறித்து அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி கூறுகையில், "ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைவது ஸ்டாலினின் அரசியல் ஆளுமைக்கும் புகழுக்கும் மேலும் பெருமை சேர்க்கும்" என ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.
 
அதேசமயம், மூத்த பத்திரிகையாளர் துரை கருணா, "இது ஒரு வரலாற்றுப் பிழை; கொள்கை ரீதியாக இது ஏற்கத்தக்கதல்ல" என விமர்சித்துள்ளார். 
 
2026 தேர்தலுக்கு முன்னதாக ஓபிஎஸ் எடுக்கப்போகும் இந்த முடிவு, தென் மாவட்ட அரசியல் கணக்குகளை புரட்டிப் போடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

அடுத்த தவெக மீட்டிங் இங்கதான்!. தேதி குறிச்ச விஜய்.. பக்கா பிளான்!...

அடுத்த தவெக மீட்டிங் இங்கதான்!. தேதி குறிச்ச விஜய்.. பக்கா பிளான்!...நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கி 2 வருடங்களாகிவிட்ட நிலையில் தவெக முதன்முதலாக சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

அதிமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை எப்போது? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தகவல்!

அதிமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை எப்போது? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தகவல்!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தொகுதி பங்கீடு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வெளியிட்டுள்ளார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி மார்ச் 1-ஆம் தேதி மதுரைக்கு வருகை தரவுள்ளார். அவரது வருகைக்கு பின்னரே கூட்டணி கட்சிகளுடனான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை முறைப்படி தொடங்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

தவெகவில் இருந்து மீண்டும் அதிமுகவுக்கு தாவும் நிர்வாகிகள்? செங்கோட்டையனும் செல்கிறாரா?

தவெகவில் இருந்து மீண்டும் அதிமுகவுக்கு தாவும் நிர்வாகிகள்? செங்கோட்டையனும் செல்கிறாரா?தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த அதிமுகவின் முன்னாள் நிர்வாகிகள் மீண்டும் தாய் கழகத்திற்கே திரும்பத் தயாராக இருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார்.

எல்லாம் பொய்!.. திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி நல்லா போகுது!.. பதறிய செல்வப்பெருந்தகை!...

எல்லாம் பொய்!.. திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி நல்லா போகுது!.. பதறிய செல்வப்பெருந்தகை!...தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் விரைவில் நடக்கவுள்ள நிலையில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்குமா என்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது.

திமுக கூட்டணியில் ராமதாஸ் பாமக? சசிகலா கட்சியில் ஓபிஎஸ்? 5 முனை போட்டியா?

திமுக கூட்டணியில் ராமதாஸ் பாமக? சசிகலா கட்சியில் ஓபிஎஸ்? 5 முனை போட்டியா?2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி தமிழக அரசியல் களம் அதிரடி மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது. ஒருபுறம் காங்கிரஸ் வெளியேறினால், அந்த இடத்தை பூர்த்தி செய்ய பாமக , திமுக கூட்டணியில் இணையக்கூடும் என்ற பலத்த யூகம் எழுந்துள்ளது. ராமதாஸின் இந்த நகர்வு வடதமிழகத்தில் திமுகவை பலப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com