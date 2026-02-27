வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி 2026 (12:59 IST)

இதுக்கெல்லாம் காரணம் பழனிச்சாமிதான்!.. ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது பற்றி சசிகலா டிவி

ops
அதிமுக ஆட்சியில் முதலமைச்சராக இருந்த ஓபிஎஸ் இன்று தன்னை திமுகவில் இணைத்துகொண்டிருந்தார். இது தொடர்பாக விகே சசிகலா தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருப்பதாவது:

தமிழக முன்னாள் முதலவரும்,  அதிமுகவின் மூத்த முன்னோடியும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு.ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் இந்த முடிவு மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது. தமிழகத்திலிருந்து அகற்றப்படவேண்டிய ஒரு தீய சக்தியாக திமுக விளங்கும் நிலையில் தாய் கழகம் என்று நினைத்து கொண்டு திமுகவில் தங்களை இணைத்துக்கொள்வது ஒரு தவறான முடிவாகத்தான் அமைந்துள்ளது.

ஆனால் இந்த நிலைமைகளுக்கெல்லாம் காரணம் ஒன்றே ஒன்றுதான். அவர் வேறு யாருமில்லை. தான் மட்டும்தான் அதிமுக என்று தம்பட்டம் அடித்துக்கொண்டு தனக்கு தானே தலைவராக அறிவித்துக் கொண்டவர்கள், தன்னை சுற்றியுள்ளவர்களையும் ஏமாற்றிக் கொண்டிருப்பவர்கள், திமுகவினரின் முழு கட்டுப்பாட்டில் இருந்து கொண்டு அதிமுகவில் உள்ள அனைவரையும் வெளியேற்றி விட்டு புரட்சித்தலைவர் மற்றும் புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களின் கொள்கைகளுக்கு விரோதமாக தொடர்ந்து செயல்பட்டுவரும் துரோகிகளின் அழிவுகாலம் நெருங்கிவிட்டது' என எடப்பாடி பழனிச்சாமி மறைமுகமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

மேலும், ‘ வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் எனது தலைமையில் புரட்சித்தலைவரின் ரத்தத்தின் ரத்தங்களும், புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களின் வழிவந்த சிங்கங்களும் எதிரிகளையும் துரோகிகளையும் வீழ்த்துவது உறுதி’ எனவும் அதில் அவர் பதிவிட்டிருக்கிறார்.

நடிகை மீது வழக்கு தொடர்வேன்!.. விஜயின் மனைவி சங்கீதா அதிரடி...கோலிவுட்டில் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்தவரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் மீது அவரின் மனைவி பரபரப்பு புகார்களை கூறி அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்.

ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது துரோகம்: அதிமுக கடும் தாக்குதல்!முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்திருப்பது தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த முடிவை அதிமுக துணை பொதுச்செயலாளர் கே.பி. முனுசாமி மற்றும் அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி கடுமையாகச் சாடியுள்ளனர். மேலும் "ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது ஒரு வெட்கக்கேடான செயல்" என்று கே.பி. முனுசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

இந்திய பங்குச்சந்தையில் கடும் அதிர்ச்சி: முதலீட்டாளர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் கோடி இழப்புஇந்திய பங்குச்சந்தை இன்று வரலாறு காணாத கடும் வீழ்ச்சியை சந்தித்தது, இது முதலீட்டாளர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாகிஸ்தானுக்குள் புகுந்து ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்திய தாலிபான்கள்.. எல்லை பகுதியில் போர் பதற்றம்!ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே நீண்டகாலமாக நிலவி வரும் எல்லை பதற்றம், தற்போது ஒரு முழுமையான போராக மாறும் நிலையை எட்டியுள்ளது.

திருமணமாகி முதலிரவிலேயே விவாகரத்து செய்த மணமகள்.. மணமகன் அதிர்ச்சி..!உத்தர பிரதேச மாநிலம் ஹமிர்பூர் மாவட்டத்தில், திருமணமான சில மணிநேரங்களிலேயே மணமகள் மணமகனுடன் வாழ மறுத்ததால், ஒரு திருமணம் உடனடியாக முடிவுக்கு வந்த விசித்திரமான சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

