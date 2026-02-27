வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி 2026 (13:14 IST)

திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் ஆகிறாரா ஓபிஎஸ்?!.. பரபர அப்டேட்..

ops
அதிமுகவில் பலமுறை எம்எல்ஏ, மூன்று முறை முதலமைச்சர், துணை முதல்வர், கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் என பல முக்கிய  பதவிகளை வகித்து வந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் தற்போது திமுகவில் இணைந்திருக்கிறார். சில வருடங்களுக்கு முன்பு எடப்பாடி பழனிச்சாமியால் அதிமுகலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். அதன்பின் அதிமுகவில் மீண்டும் இணைய அவர் எடுத்த முயற்சிகள் நடக்கவில்லை. ஏனெனில், அவரை கட்சிக்குள்ளே விடக்கூடாது என்பதில் பழனிச்சாமி உறுதியாக இருந்ததே அதற்கு முக்கிய காரணம்..

அதிமுகவில் மீண்டும் தான் இணைய முடியாது என்பதை தெரிந்தகொண்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிமுகவுக்கு எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் திமுகவில் இணைய முடிவெடுத்தார். அதன்படி இன்று காலை அறிவாலயம் வந்த அவர் திமுக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார்.

அவரோடு அவரின் மகன் ரவீந்திரநாத் மற்றும் அதிமுக எம்எல்ஏ ஐயப்பன் ஆகியோர் இருந்தனர். அவர்களும் திமுகவில் இணைந்தனர். அதன்பின் செய்தியாளரிடம் பேசியவோ பன்னீர்செல்வம் ‘தளபதி ஸ்டாலின் தமிழகத்தை சிறந்த முறையில் ஆட்சி செய்து வருகிறார்.. கடந்த ஐந்து வருடங்களில் திமுக நிறைய சாதனைகளை செய்திருக்கிறது.. திமுகவே மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும்’ என்றெல்லாம் பேட்டி கொடுத்தார்.

இந்நிலையில் அதிமுகவின் முக்கிய பதவிகளில் இருந்த ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கு திமுகவில் என்ன பதவி கொடுப்பார்கள் என்கிற எதிர்பார்ப்பும், கேள்வியும் எல்லோரிடமும் எழுந்திருக்கிறது.. அனேகமாக அவருக்கு திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் பதவி கொடுக்கப்படலாம் என்கிற செய்தியும் வெளியே கசிந்திருக்கிறது..

மதுபானக் கொள்கை ஊழல்!.. அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குற்றமற்றவர்!.. நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு...

மதுபானக் கொள்கை ஊழல்!.. அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குற்றமற்றவர்!.. நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு...டெல்லியில் புதிதாக கட்சி துவங்கிய இரண்டு முறை முதலமைச்சரானவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால். அரசியலுக்கு வருவதற்கும் முன் அவர் அரசு அதிகரியாக பணிபுரிந்து வந்தார்.

சுயேட்சையாக தேர்தலில் தோற்ற ஓபிஎஸ் திமுகவுக்கு உதவுவாரா?!. ஒரு அலசல்...

சுயேட்சையாக தேர்தலில் தோற்ற ஓபிஎஸ் திமுகவுக்கு உதவுவாரா?!. ஒரு அலசல்...அதிமுக தொண்டர்கள் மட்டுமில்லாமல் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் திமுகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

ரோஸி டீ கடை நடத்தி உங்களை!.. பன்னீர் செல்வத்தை பொளந்த அதிமுக ஐடி விங்...

ரோஸி டீ கடை நடத்தி உங்களை!.. பன்னீர் செல்வத்தை பொளந்த அதிமுக ஐடி விங்...யாரும் எதிர்பாராத வகையில் திமுகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

தளபதி சீட் கொடுத்தால் திமுகவில் போட்டியிடுவேன்!.. ஓபிஎஸ் பேட்டி...

தளபதி சீட் கொடுத்தால் திமுகவில் போட்டியிடுவேன்!.. ஓபிஎஸ் பேட்டி...1973-ல் தன்னை அதிமுகவில் இணைத்து கொண்டவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் 73வது பிறந்தநாள்.. கட்டாயம் இதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அன்புடன் வேண்டுகோள்..!

முதல்வர் ஸ்டாலின் 73வது பிறந்தநாள்.. கட்டாயம் இதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அன்புடன் வேண்டுகோள்..!தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது 73-வது பிறந்தநாளை வரும் மார்ச் 1-ஆம் தேதி கொண்டாட உள்ளார். இதையொட்டி அவர் வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிக்கையில், தனது பிறந்தநாளை தொண்டர்கள் ஆடம்பரமாகக் கொண்டாடுவதைக் கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com