வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Bala
Last Modified: வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (19:36 IST)

அன்று ஜெயலலிதா முன் கைகட்டி நின்னவர்தான் விஜய்! ‘ஜனநாயகன் பிரச்சினை குறித்து சரத்குமார் காட்டம்

அன்று ஜெயலலிதா முன் கைகட்டி நின்னவர்தான் விஜய்! ‘ஜனநாயகன் பிரச்சினை குறித்து சரத்குமார் காட்டம்
இன்று ஒரு பெரிய பண்டிகையாக மாறி இருக்கும். ஆம் விஜய் நடிக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று தான் ரிலீஸாக இருந்தது. ஆனால் சில பல பிரச்சனைகள் காரணமாக படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த மாதமே தணிக்கை குழுவுக்கு படம் அனுப்பப்பட்டு அதில் சில காட்சிகளை மாற்றம் செய்ய சொல்லி அந்த மாற்றங்களையும் படக்குழு செய்து மீண்டும் தணிக்கை வாரியத்திற்கு அனுப்பி இருந்தார்கள்.
 
தணிக்கை குழு சான்றிதழை கொடுக்காமல் இழுத்தடித்தனர். அதனால் பட நிறுவனம் தணிக்கை சான்றிதழ் கேட்டு நீதிமன்றத்தை நாடினார்கள். அது சம்பந்தமான வழக்கு தான் இப்போது நடந்து வருகிறது. இன்று அதற்கான தீர்ப்பு வெளிவந்தது. சான்றிதழ் கொடுக்க உத்தரவை பிறப்பித்தார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி. ஆனால் தணிக்கை வாரியம் அதற்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்துள்ளது .
 
அவசர வழக்காக இன்று மாலை அந்த வழக்கு நீதிமன்றத்திற்கு வருகிறது. இப்போது தணிக்கை வாரிய தரப்பும் தனி நீதிபதி அளித்த அந்த உத்தரவு குறித்தும் விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஜன நாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி எப்போது என்று இதுவரை தெரியவில்லை. ஆனால் தணிக்கை வாரியம் இதை விடுவதாகவும் தெரியவில்லை .இப்படி இருக்கும் சூழ்நிலையில் சரத்குமார் இது பற்றி அவருடைய கருத்துக்களை கூறியுள்ளார்.
 
 அரசியல் தலைவராக இருப்பதினால் தான் விஜய்க்கு தொடர்ந்து நெருக்கடி கொடுப்பதாக இதை எடுத்துக் கொள்ளலாமா என்ற ஒரு கேள்வி சரத்குமாரிடம் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அது நீங்களாகவே நினைத்துக் கொள்வது. சென்சார் போர்டு அவங்க வேலையை செய்துள்ளார்கள். இப்போதுதான் ஒரு படத்தை நிறுத்துகிறார்களா? இதற்கு முன் எத்தனை படங்கள் சென்சார் போர்டால் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது>
 
ஏன் தக் லைஃப் திரைப்படத்திற்கு கூட நடந்தது. ஏன் விஜய் இதற்கு முன்பு அவருடைய படத்திற்காக ஜெயலலிதாவை பார்க்க போகவில்லையா? ரோட்டில் நிற்கவில்லையா? இதெல்லாம் நடப்பது என்பது அரசியல் கிடையாது. எல்லாமே அரசியலால் தான் நடக்கிறது என்கிற எண்ணத்தை நாம் முதலில் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். ஏன் சென்சார் போர்டு இதை செய்ய வேண்டும் ?ஒரு படத்திற்கு சென்சார் போர்டு கட் கொடுக்கிறார்கள் என்றால் அதில் ஏதோ மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று தானே அர்த்தம்.
அன்று ஜெயலலிதா முன் கைகட்டி நின்னவர்தான் விஜய்! ‘ஜனநாயகன் பிரச்சினை குறித்து சரத்குமார் காட்டம்
 
சென்சார் போர்டில் அது சம்பந்தமான உறுப்பினர்கள் தான் இருக்கிறார்கள். அரசியல்வாதிகள் போய் உட்காரவில்லை. ஜனநாயகன் திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆக வேண்டும் என எல்லோருக்கும் ஆசை இருக்கிறது ஏன் எனக்கும் இருக்கிறது என சரத்குமார் கூறியிருக்கிறார்.

நாளை முதல் 2 நாட்களுக்கு எங்கெல்லாம் மழை: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்.!

நாளை முதல் 2 நாட்களுக்கு எங்கெல்லாம் மழை: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்.!வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், இலங்கையின் கிழக்கு கடற்கரை வழியாக நகர்ந்து யாழ்ப்பாணத்தை அடையும் போது வலுவிழக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தின் டெல்டா மாவட்டங்கள் முதல் காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

உங்க கனவ சொல்லுங்க, அதை திட்டமாக திராவிட மாடல் ஆட்சி மாற்றும்: முதல்வர் ஸ்டாலின்

உங்க கனவ சொல்லுங்க, அதை திட்டமாக திராவிட மாடல் ஆட்சி மாற்றும்: முதல்வர் ஸ்டாலின்தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "உங்க கனவ சொல்லுங்க" என்ற புதிய மக்கள் தொடர்பு திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார். மக்களின் தேவைகளை கேட்டு, அவற்றை திட்டங்களாக மாற்றுவதே திராவிட மாடல் ஆட்சியின் நோக்கம் என குறிப்பிட்டுள்ள அவர், இதற்காக தனிக்குழுக்கள் மக்களின் வீடு தேடி வரும் என தெரிவித்துள்ளார்.

2026 தேர்தல் முடிவு தொங்கு சட்டமன்றம் தான்.. அடித்து கூறும் அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

2026 தேர்தல் முடிவு தொங்கு சட்டமன்றம் தான்.. அடித்து கூறும் அரசியல் விமர்சகர்கள்..!2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் தமிழக வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும், எந்த கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காமல் 'தொங்கு சட்டமன்றம்' அமையவே அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் அடித்து கூறுகின்றனர்.

சென்னையில் நாளை பள்ளிகள் செயல்படும்.. முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவிப்பு

சென்னையில் நாளை பள்ளிகள் செயல்படும்.. முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவிப்புசென்னையில் நாளை அனைத்து பள்ளிகளும் வழக்கம்போல செயல்படும் என்று மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

டெல்லி போய்விட்டு வந்ததும் இன்னொரு மாநாடு.. சென்னையில் நடத்த விஜய் திட்டமா?

டெல்லி போய்விட்டு வந்ததும் இன்னொரு மாநாடு.. சென்னையில் நடத்த விஜய் திட்டமா?தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய், கரூரில் ஏற்பட்ட விபத்து தொடர்பான சிபிஐ விசாரணைக்காக ஜனவரி 12-ம் தேதி டெல்லி செல்லவிருக்கிறார். இந்த சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை முடித்துவிட்டு சென்னை திரும்பியதும், தனது கட்சியின் அடுத்த பிரம்மாண்ட மாநில மாநாட்டை சென்னையில் நடத்த அவர் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com