புதன், 11 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Updated : புதன், 11 மார்ச் 2026 (18:28 IST)

விஜயின் எஸ்கேப் ரகசியம் என்ன!.. நடிகை வினோதினி கோபம்!..

vijay
நடிகர் விஜய் அதிகம் பேசாதவர்.. இப்போது அரசியலுக்கு வந்து விட்டதால் பேச வேண்டிய நிலை.. எனவே அரசியல் பொதுக்கூட்டங்களில் மட்டும் ஆவேசமாக பேசி வருகிறார்.. அந்த இடத்தை தவிர வேறு எங்கேயும் விஜய் பேசமாட்டார். வேறு எங்கும் விஜயை பார்க்க முடியாது. யாரிடமும் எதுவும் பேச மாட்டார். விஜய் போன்ற அரசியல்வாதியை தமிழகம் இதுவரை பார்த்ததில்லை. ஏனெனில் செய்தியாளர்களை சந்திக்க மாட்டார்.. பேட்டி கொடுக்க மாட்டார்.. நீலாங்கரை வீட்டிலிருந்து பனையூர்.. பனையூரிலிருந்து கிளம்பினால் பொதுக்கூட்டம்.. அதன்பின் வீடு. வேறு எங்கயும் விஜயை பார்க்க முடியாது..

இந்நிலையில், நடிகை வினோதினி ஒரு வீடியோ வெளியிட்டிருக்கிறார்.. அதில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், துணை முதல்வர் உதயநிதி, பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, இந்நாள் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன், விடுதலை சிறுத்தை திருமாவளவன் என தமிழக அரசியல்வாதிகள் எல்லோருமே எல்லா இடங்களுக்கும் போகிறார்கள்.. அவர்களை செய்தியாளர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள்.. அவர்களும் பதில் சொல்கிறார்கள்..

vijay

ஆனால், விஜயை மட்டும் எங்கேயும் பார்க்க முடியவில்லை.. செய்தியாளர்களால் அவரை பிடிக்க முடியவில்லை.. அவர் அப்படி என்னதான் செய்கிறார் என்பது தெரியவில்லை.. இதற்காக ஒரு பெரிய டீமே விஜய்க்காக வேலை செய்கிறது.. இது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது.. நான் ஊடகங்களிடம் கேட்கிறேன்.. எங்கெங்கயோ ஓடிப்போய் செய்திகளை சேகரிக்கிறீர்கள்.. அரசியல் தலைவர்களை விடாமல்  கேள்வி கேட்கிறீர்கள்.. ஆனால் உங்களால் விஜய் மட்டும் பிடிக்க முடியவில்லையா?.. என்று கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்..

அதேபோல் விஜய் போலவே இன்னொருவர் இருக்கிறார்.. கடந்த 11 வருடமாக அவர் எல்லா இடங்களுக்கும் போகிறார்.. ஆனால் செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை என்ன பிரதமர் மோடியை மறைமுகமாக அட்டாக் செய்தார் வினோதினி..

என் காலை போலீசார் உடைத்தனர்!.. அதிர்ச்சியை கொடுத்த ஆகாஷின் மரண வாக்குமூலம்..

என் காலை போலீசார் உடைத்தனர்!.. அதிர்ச்சியை கொடுத்த ஆகாஷின் மரண வாக்குமூலம்..சமீபத்தில் சிவகங்கை மாவட்டம் மானா மதுரையில் இரண்டு பேரை அரிவாளால் வெட்டியதாக கைது செய்யப்பட்ட ஆகாஷ் டெல்சன் என்ற வாலிபர் போலீசாரிடமிருந்து தப்பிக்க முயன்ற போது கால் முறிவு ஏற்பட்டு மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு ஆகாஷ் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

திருச்சி திமுக மாநாட்டில் 2 பேர் மரணம்?!.. அதிர்ச்சி தகவல்!..

திருச்சி திமுக மாநாட்டில் 2 பேர் மரணம்?!.. அதிர்ச்சி தகவல்!..சமீப காலமாகவே தமிழகத்தில் அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் மாநாடு மற்றும் பொதுக்கூட்டங்களில் வெயில் தாங்க முடியாமல் சிலர் உயிரிழந்து வருவது தொடர் கதையாகி வருகிறது .

கார்த்திக் சிதம்பரம் எம்பி அலுவலகத்தில் குண்டுவீச்சு.. திமுக அரசுக்கு அன்புமணி, செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..

கார்த்திக் சிதம்பரம் எம்பி அலுவலகத்தில் குண்டுவீச்சு.. திமுக அரசுக்கு அன்புமணி, செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் காரைக்குடி அலுவலகம் மீது நேற்று நள்ளிரவு மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.

எங்களின் அடுத்த இலக்கு வங்கிகள் தான்.. ஈரான் அறிவிப்பால் வளைகுடா நாடுகள் பதட்டம்..!

எங்களின் அடுத்த இலக்கு வங்கிகள் தான்.. ஈரான் அறிவிப்பால் வளைகுடா நாடுகள் பதட்டம்..!மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் போர் பதற்றம் தற்போது உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கடந்த பிப்ரவரி 28 அன்று ஈரானின் உயரிய மதகுரு கமேனி, அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் கூட்டுத் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஈரான் தனது பதிலடி தாக்குதல்களைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையில் இன்று முதல் கண்டக்டர் இல்லாத சொகுசி ஏசி பேருந்து.. கட்டணம் எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னையில் இன்று முதல் கண்டக்டர் இல்லாத சொகுசி ஏசி பேருந்து.. கட்டணம் எவ்வளவு தெரியுமா?சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் பொது போக்குவரத்து சேவையை மேம்படுத்தும் நோக்கில், 'பிரீமியம்' மின்சார பேருந்து சேவையை இன்று அறிமுகம் செய்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com