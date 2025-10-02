வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025 (16:59 IST)

காந்தி ஜெயந்தி தினத்தில் காந்தி சிலைக்கு காவி துண்டு அணிவிப்பு! பாஜகவால் சர்ச்சை..!

காந்தி ஜெயந்தி தினத்தில் காந்தி சிலைக்கு காவி துண்டு அணிவிப்பு! பாஜகவால் சர்ச்சை..!
தேசத் தந்தை மகாத்மா காந்தியின் 157-வது பிறந்தநாள் விழா இன்று நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்குப் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர், காந்தியவாதிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
 
இதில், பாஜக சார்பில் மரியாதை செலுத்த வந்த அக்கட்சியின் தமிழக மேலிடப் பார்வையாளர் அரவிந்த் மேனன் மற்றும் நிர்வாகிகள், காந்தி சிலைக்கு சிகப்பு வண்ணத்திற்கு பதிலாக காவித் துண்டை அணிவித்தது அங்கு திடீர் பரபரப்பையும் சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியது.
 
இந்தச் சம்பவம் குறித்து காந்தி அருங்காட்சியகச் செயலாளர் நந்தாராவ் விளக்கம் அளித்தார். அவர் கூறியதாவது:
 
“மகாத்மாவின் திருவுருவ சிலைக்குப் பல கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் மாலை, கதர் ஆடை போன்றவற்றை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துகின்றனர். வழக்கம் போல காங்கிரஸ் கட்சியினர் கதர் ஆடை அணிவித்தனர். ஆனால், பாஜகவினர் காவித்துண்டு அணிவித்தனர். விதிகளுக்கு முரணாக இருந்ததால், அந்தக் காவித் துண்டை உடனடியாக அப்புறப்படுத்தி விட்டோம்,” என்று அவர் தெரிவித்தார்.
 
பொதுவெளியில் காந்தி சிலைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் நிறத்தின் துண்டை அணிவித்த செயல், அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஆயுத பூஜை கொண்டாடிய தவெக.. பிரச்சார பேருந்துக்கு பூஜை..!

கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஆயுத பூஜை கொண்டாடிய தவெக.. பிரச்சார பேருந்துக்கு பூஜை..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், சமீபத்தில் கரூர் சென்றிருந்தபோது நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்த துயச் சம்பவம் நடந்த சில நாட்களிலேயே, கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் ஆயுத பூஜை கொண்டாடியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நெட்ஃபிளிக்ஸை கேன்சல் செய்யுங்கள்: எலான் மஸ்க் பதிவு செய்த கருத்தால் பரபரப்பு..!

நெட்ஃபிளிக்ஸை கேன்சல் செய்யுங்கள்: எலான் மஸ்க் பதிவு செய்த கருத்தால் பரபரப்பு..!பிரபல தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க், தனது X சமூக ஊடகத் தளத்தில், உங்கள் குழந்தைகளின் நலனுக்காக நெட்ஃபிளிக்ஸை ரத்து செய்யுங்கள்" என பதிவிட்டு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

கேரளப் பள்ளிகளில் 1,157 கட்டிடங்கள் ‘பயன்பாட்டிற்கு உகந்ததல்ல’: ஜூம்பா நடனமும் எதிர்ப்பும்

கேரளப் பள்ளிகளில் 1,157 கட்டிடங்கள் ‘பயன்பாட்டிற்கு உகந்ததல்ல’: ஜூம்பா நடனமும் எதிர்ப்பும்கேரளாவில் 1,157 பள்ளி கட்டிடங்கள் வகுப்புகள் நடத்த பயன்பாட்டிற்கு உகந்த நிலையில் இல்லை என சட்டசபையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கை மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

மனைவியை சுத்தியலால் அடித்து கொன்ற கணவர்: ஆயுள் தண்டனையை உறுதி செய்த மும்பை உயர் நீதிமன்றம்

மனைவியை சுத்தியலால் அடித்து கொன்ற கணவர்: ஆயுள் தண்டனையை உறுதி செய்த மும்பை உயர் நீதிமன்றம்மகாராஷ்டிராவின் அவுரங்காபாத் கிளையில் உள்ள மும்பை உயர் நீதிமன்றம், மனைவியை சுத்தியலால் அடித்து கொன்று, மகளின் கண்முன்னே தற்கொலைக்கு முயன்ற ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனையை உறுதி செய்துள்ளது.

ஆணையம் கூறினால் விஜய் கைது செய்யப்படுவார்.. டிகேஎஸ் இளங்கோவன் பேட்டி..!

ஆணையம் கூறினால் விஜய் கைது செய்யப்படுவார்.. டிகேஎஸ் இளங்கோவன் பேட்டி..!கரூர் துயர சம்பவத்தை விசாரித்து வரும் ஆணையம் முடிவெடுத்தால், தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் கைது செய்யப்படுவார் என்று திமுக செய்தி தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com