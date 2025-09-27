சனி, 27 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 27 செப்டம்பர் 2025 (18:20 IST)

அமெரிக்காவிலிருந்து நாடு கடத்தப்பட்ட 71 வயது இந்தியப் பெண்: கை, கால்களில் விலங்கிட்டு அனுப்பியதால் பரபரப்பு..!

அமெரிக்காவிலிருந்து சமீபத்தில் நாடு கடத்தப்பட்ட ஹர்ஜித் கவுர் என்ற 71 வயது இந்திய பெண், தான் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தபோது கைவிலங்கிடப்பட்டதாகவும், கால்கள் கட்டப்பட்டதாகவும், சைவ உணவு மறுக்கப்பட்டதாகவும் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார். 
 
1991ஆம் ஆண்டு முதல் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து வருவதாக தெரிவித்த ஹர்ஜித் கவுர், 2012ஆம் ஆண்டு பாஸ்போர்ட் இல்லாத காரணத்தால் அவரது நாடுகடத்தல் நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டன. 
 
நான் ஒவ்வொரு ஆறு மாதங்களுக்கும் எனது வருகையை பதிவு செய்ய செல்வேன். செப்டம்பர் 8 அன்று என்னை கைது செய்தார்கள். எந்த காரணமும் சொல்லவில்லை, என் குடும்பத்தினரை கூட சந்திக்க அனுமதிக்கவில்லை.
 
நான் கைது செய்யப்பட்டபோது, மூன்று பேர் என்னை சூழ்ந்து கொண்டு என்னை ஒரு குளிர் அறையில் அடைத்தனர். அறை மிகவும் குளிராக இருந்தது, போர்வைகூட கொடுக்கவில்லை. காலையில், வேறு இடத்திற்கு அழைத்து சென்றார்கள், அப்போது என் கைகள் மற்றும் கால்கள் கட்டப்பட்டிருந்தன
 
"டொனால்ட் டிரம்ப் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது.  10 நாட்கள் காவலில் வைக்கப்பட்ட பிறகு, அரிசோனாவுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு, அங்கிருந்து டெல்லிக்கு விமானத்தில் அனுப்பப்பட்டதாக கவுர் கூறினார். 
 
டெல்லியில் தரையிறங்கியதும் கவுர் கண்ணீர்விட்டு, "இவ்வளவு காலம் அங்கு வாழ்ந்த பிறகு, திடீரென இப்படி தடுத்து வைக்கப்பட்டு நாடு கடத்தப்படுவது, இதைவிட இறந்து போவது மேலான என்று கதறி அழுதார்.
 
Edited by Mahendran

லடாக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சோனம் வாங்க்சு பாகிஸ்தானுடன் தொடர்பா? அதிர்ச்சி தகவல்..!

லடாக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சோனம் வாங்க்சு பாகிஸ்தானுடன் தொடர்பா? அதிர்ச்சி தகவல்..!இந்தியாவின் லடாக் யூனியன் பிரதேசத்திற்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தி, பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக், பாகிஸ்தான் உளவுத்துறை அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு வைத்திருந்ததாக லடாக் காவல்துறை சந்தேகிக்கிறது.

தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கான மந்திரத்தை அமித்ஷா எங்களுக்கு வழங்கினார்.. பாஜக நிர்வாகி

தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கான மந்திரத்தை அமித்ஷா எங்களுக்கு வழங்கினார்.. பாஜக நிர்வாகிபீஹாரில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, அம்மாநிலத்தில் தனது அரசியல் பயணத்தை இரண்டாவது நாளாக தொடர்ந்தார்.

பொறுமையைக் கடைபிடிக்க வேண்டும், நல்லதே நடக்கும் - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

பொறுமையைக் கடைபிடிக்க வேண்டும், நல்லதே நடக்கும் - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பு விரைவில் நடக்கும் என்றும், அவ்வாறு ஒன்றுபட்டால் தான் வருகின்ற தேர்தலில் ஆட்சி அமைக்க முடியும்" என்று மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.

தவெக ஆட்சி அமைந்ததும் கிட்னி திருடர்கள்தான் முதல் டார்கெட்? - நாமக்கலில் முழங்கிய விஜய்!

தவெக ஆட்சி அமைந்ததும் கிட்னி திருடர்கள்தான் முதல் டார்கெட்? - நாமக்கலில் முழங்கிய விஜய்!நாமக்கலில் இன்று பிரச்சாரம் செய்த தவெக தலைவர் விஜய், அங்கு நடைபெற்ற கிட்னி திருட்டை குறிப்பிட்டு பேசியுள்ளார்.

முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக விஜய் மீது புகார்.. பரபரப்பு தகவல்..!

முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக விஜய் மீது புகார்.. பரபரப்பு தகவல்..!2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, ஆளும் தி.மு.க. மற்றும் நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான அரசியல் மோதல் தீவிரமடைந்துள்ளது.

