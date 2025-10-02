வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025
Mahendran
வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025 (10:00 IST)

8 போர்களை நிறுத்தியுள்ளேன்.. நோபல் பரிசு வழங்காவிட்டால் அமெரிக்காவுக்கே அவமானம்: டிரம்ப்

இந்தியா, பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட எட்டு போர்களை நிறுத்தியுள்ளதால் தனக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவ்வாறு தனக்கு பரிசு வழங்காவிட்டால் அது அமெரிக்காவை அவமதிப்பதாக அர்த்தம் என்றும் அவர் பேசியுள்ளார்.
 
இஸ்ரேல் - ஹமாஸ், இந்தியா - பாகிஸ்தான் உள்பட 8 போர்களை தான் நிறுத்தி இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ள டிரம்ப் "ஆனால், எதுவும் செய்யாத ஒருவருக்கு பரிசு வழங்குவார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும்" விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
 
அக்டோபர் 10ஆம் தேதி அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், "தனக்கு நோபல் பரிசு வழங்காவிட்டால், அது அமெரிக்காவுக்கு ஒரு பெரிய அவமானமாக இருக்கும்" என்று டிரம்ப் தெரிவித்திருப்பது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
 
சமீபத்தில், இஸ்ரேல் மற்றும் ஹமாஸ் அமைப்புக்கு இடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, சண்டையை நிறுத்தியதாக டிரம்ப் கூறினாலும், ஹமாஸ் அமைப்பு இன்னும் அதிகாரபூர்வமாக போரை நிறுத்தியதாக அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Mahendran

பாஜகவினர் தங்கத்தை பதுக்குவதால் தான் விலை உயர்கிறது': அகிலேஷ் யாதவ் கடுமையான குற்றச்சாட்டு!

பாஜகவினர் தங்கத்தை பதுக்குவதால் தான் விலை உயர்கிறது': அகிலேஷ் யாதவ் கடுமையான குற்றச்சாட்டு!சமீபகாலமாக இந்தியாவில் தங்கத்தின் விலை புதிய உச்சங்களை தொட்டு வரும் நிலையில், இந்த விலை உயர்வுக்கு மத்தியில் ஆளும் பாஜக தான் காரணம் என்று சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் கடுமையான விமர்சனத்தை தொடுத்துள்ளார்.

கரூர் சம்பவத்தில் விளக்கமளிக்க கலெக்டர், எஸ்பி மறுத்தால் உரிமை மீறல் தீர்மானம் கொண்டு வரப்படும்: பாஜக

கரூர் சம்பவத்தில் விளக்கமளிக்க கலெக்டர், எஸ்பி மறுத்தால் உரிமை மீறல் தீர்மானம் கொண்டு வரப்படும்: பாஜககரூர் பொதுக்கூட்ட நெரிசலில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் தொடர்பா விசாரிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி எம்.பி.க்கள் குழு, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது நாடாளுமன்றத்தில் உரிமை மீறல் தீர்மானம் கொண்டு வரப்போவதாக அறிவித்துள்ளது.

மனைவி, மகள்களை வீட்டுக்குள் பூட்டி தீ வைத்த விவசாயி.. 6 பேர் பலியான அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

மனைவி, மகள்களை வீட்டுக்குள் பூட்டி தீ வைத்த விவசாயி.. 6 பேர் பலியான அதிர்ச்சி சம்பவம்..!உத்தரப் பிரதேசத்தின் பஹ்ரைச் மாவட்டத்தில் ஒரு கிராமத்தில், ஒரு விவசாயி தன் வீட்டுக்கு தானே தீ வைத்துக்கொண்டதில், இரண்டு குழந்தைகள் உட்பட ஆறு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

துர்கா பூஜையில் மருமகள் நடனமாடுவதை எதிர்த்த மாமனார்.. குடும்ப உறுப்பினர்களால் கொலை செய்யப்பட்ட கொடூரம்..!

துர்கா பூஜையில் மருமகள் நடனமாடுவதை எதிர்த்த மாமனார்.. குடும்ப உறுப்பினர்களால் கொலை செய்யப்பட்ட கொடூரம்..!மத்திய பிரதேசத்தில் துர்கா பூஜை பந்தலில் தனது மருமகள் நடனமாட திட்டமிட்டதை எதிர்த்த மாமனார், அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களாலேயே கொல்லப்பட்ட அதிர்ச்சி சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

வரலாற்றில் புதிய உச்சம்: $500 பில்லியன் சொத்து மதிப்பை பெற்ற உலகின் முதல் நபர் எலான் மஸ்க்..!

வரலாற்றில் புதிய உச்சம்: $500 பில்லியன் சொத்து மதிப்பை பெற்ற உலகின் முதல் நபர் எலான் மஸ்க்..!தொழிலதிபர் எலான் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக $500 என்ற செல்வ குவியலை எட்டிய முதல் நபராகியுள்ளார் என்று ஃபோர்ப்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.

