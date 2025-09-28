ஞாயிறு, 28 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: ஞாயிறு, 28 செப்டம்பர் 2025 (12:45 IST)

விஜய் பிரச்சாரத்தில் சதி நடந்திருக்கிறது.. நீதிமன்றத்தை நாடிய தவெக! - நாளை விசாரணை!

TVK Vijay karur

கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் பலியில் சதி வேலை நடந்திருப்பதாக தவெக சார்பில் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

கரூரில் நேற்று தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டபோது ஏற்பட்ட கடும் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் பலியான சம்பவம் தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பங்களுக்கு தமிழக அரசும், தவெக தலைவர் விஜய்யும் நிவாரண தொகை அறிவித்துள்ளனர்.

 

மேலும் இந்த கூட்டநெரிசல் மரணம் குறித்து விசாரிக்க தனி நபர் ஆணையத்தை அமைத்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்நிலையில் விஜய்யின் பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் மரணத்தில் சதி இருப்பதாக தவெகவினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

 

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் கேட்ட இடத்தை அளிக்காதது, போதிய போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்காதது, பிரச்சாரத்திற்கு நடுவே மின்சாரத்தை துண்டித்தது போன்றவற்றால்தான் கூட்ட நெரிசல் பலி ஏற்பட்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ள தவெகவினர், இது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி தண்டபாணியிடம் முறையீடு செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கை நாளை பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு மதுரை உயர்நீதிமன்றக் கிளையில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்வதாக நீதிபதி தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

விஜய்க்கு துணை ராணுவ பாதுகாப்பு.. வீட்டுக்கு வந்த 5 துணை ராணுவ வீரர்கள்..

விஜய்க்கு துணை ராணுவ பாதுகாப்பு.. வீட்டுக்கு வந்த 5 துணை ராணுவ வீரர்கள்..நேற்று கரூரில் நடந்த துயர சம்பவத்திற்கு பிறகு, விஜய் வீட்டிற்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது துணை ராணுவ பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 5 துணை ராணுவ வீரர்கள் விஜய் வீட்டிற்கு சற்றுமுன் வந்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

இறந்தவர்களுக்கு, காயமடைந்தவர்களுக்கு நிதியுதவி குறித்த விஜய்யின் அறிவிப்பு..! எத்தனை லட்சம்?

இறந்தவர்களுக்கு, காயமடைந்தவர்களுக்கு நிதியுதவி குறித்த விஜய்யின் அறிவிப்பு..! எத்தனை லட்சம்?கரூரில் கூட்ட நெரிசலில் இறந்தவர்களுக்கு 20 லட்ச ரூபாய் மற்றும் காயமடைந்தவர்களுக்கு 2 லட்ச ரூபாய் என விஜய் அறிவித்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

கரூர் கூட்டநெரிசல் பலி: புஸ்ஸி ஆனந்த் மீது பாய்ந்தது வழக்கு! - காவல்துறை அதிரடி!

கரூர் கூட்டநெரிசல் பலி: புஸ்ஸி ஆனந்த் மீது பாய்ந்தது வழக்கு! - காவல்துறை அதிரடி!கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் மரணங்கள் தொடர்பாக தமிழக வெற்றிக் கழக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி.என்.ஆனந்த் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டியது தவெகவினர் கடமை! - உதயநிதி ஸ்டாலின் கருத்து!

கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டியது தவெகவினர் கடமை! - உதயநிதி ஸ்டாலின் கருத்து!கரூரில் கூட்ட நெரிசலில் மக்கள் பலியான நிலையில், கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டியது தவெகவினர் கடமை என உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

ரஜினி ஏன் அரசியலுக்கு வரவில்லை என்பது இப்போது புரிகிறதா? சமூக வலைத்தளத்தில் விவாதம்..!

ரஜினி ஏன் அரசியலுக்கு வரவில்லை என்பது இப்போது புரிகிறதா? சமூக வலைத்தளத்தில் விவாதம்..!ஒரு மாஸ் நடிகர் அரசியல் தலைவராகும்போது, அவர் மக்களை நேரில் சந்திக்க சென்றால் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் ஏற்படும் என்றும், அதிலே ஏதாவது விபரீதம் நடந்தால் அந்த தலைவரின் மீது தான் மொத்த பழியும் விழும் என்பதால் தான் ரஜினி அரசியலுக்கு வரவில்லை என்றும் சமூக வலைதளத்தில் ஒரு விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com