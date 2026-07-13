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Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 13 July 2026 (14:16 IST)

முன் ஜாமின் பெற்ற செந்தில் பாலாஜி 5வது நாளாக ஆஜராகவில்லை.. அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன?

செந்தில் பாலாஜி
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (14:16 IST)
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குதிரைபேர வழக்கில் முன்ஜாமீன் பெற்ற முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, நீதிமன்றத்தின் நிபந்தனைப்படி திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக வேண்டிய நிலையில், தொடர்ந்து ஐந்தாவது நாளாக அவர் ஆஜராகவில்லை என்ற தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஜாமீன் நிபந்தனைகளின்படி, அவர் தினமும் காலை, மாலை வேளைகளில் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்பது கட்டாயமாகும்.
 
ஏற்கனவே கடந்த நான்கு நாட்களாக ஆஜராகாத நிலையில், இன்று ஐந்தாவது நாளாகவும் அவர் காவல் நிலையத்திற்கு வரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை முறையாகப் பின்பற்றாத செந்தில் பாலாஜி மீது, காவல்துறை மற்றும் நீதிமன்றம் அடுத்து என்ன மாதிரியான சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் என்பது அரசியல் வட்டாரங்களில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பையும் பரபரப்பையும் உருவாக்கியுள்ளது. 
 
நிபந்தனைகளை மீறியதற்காக அவரது ஜாமீன் ரத்து செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதா அல்லது காவல்துறை அவருக்கு எதிராகக் கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva

முன் ஜாமின் பெற்ற செந்தில் பாலாஜி 5வது நாளாக ஆஜராகவில்லை.. அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன?

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