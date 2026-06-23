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OTT-யில் கருப்பு ஓடாததுக்கு இதுதான் காரணம்!.. Sorry கேட்ட ஆர்.ஜே.பாலாஜி!..
ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா கருப்பண்ணசாமியாக நடித்து கடந்த மாதம் 15ம் தேதி வெளியான திரைப்படம் கருப்பு. இந்த படத்தில் திரிஷா ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருந்தார். வில்லனாக ஆர்.ஜே பாலாஜி நடித்திருந்தார். இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்திருந்தார். இந்த படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பு பெற்று 340 கோடி வரை வசூல் செய்து விட்டது. எனவே சூர்யாவுக்கு பல வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக கருப்பு அமைந்துவிட்டது..
அதேநேரம் இந்த திரைப்படம் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் ஓடிடியில் வெளியானது. ஆனால் ஓடிடியில் இந்த படத்தை யாரும் ரசிக்கவில்லை. கிட்டத்தட்ட ஓடிடியில் இருந்த படம் தோல்வியடைந்துவிட்டது. மேலும், படத்தில் நிறைய குறைகள் இருப்பதாகவும் அவர்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக விளக்கமளித்த இயக்குனர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி ‘இந்த படத்தின் கிராபிக்ஸ் பணிகளுக்கு 8 முதல் 10 மாதங்கள் தேவைப்படும் நிலையில் சரியான பட்ஜெட் மற்றும் நேரம் இல்லாததால் அதை செய்ய முடியவில்லை. கருப்பு பணத்தின் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் கதைக்கு முக்கியமானவை என்பதால் அவற்றை நீக்கவும் முடியவில்லை.. தியேட்டரில் ரசிகர்கள் கூட்டமாக பார்க்கும்போது குறைகள் தெரியாது. ஓடிடியில் உற்று நோக்குவதால் அவை தெரிகிறது. ரசிகர்கள் தவறை சுட்டிக்காட்டி விமர்சிப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை.. ரசிகர்கள் பகிர்ந்ததை விட அதிகமான கிராபிக்ஸ் தவறுகள் அவர்களுக்கு முன்பே எனக்கு தெரியும். அடுத்த முறை இன்னும் சிறந்த படத்தை வழங்குவோம்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
அதேநேரம் இந்த திரைப்படம் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் ஓடிடியில் வெளியானது. ஆனால் ஓடிடியில் இந்த படத்தை யாரும் ரசிக்கவில்லை. கிட்டத்தட்ட ஓடிடியில் இருந்த படம் தோல்வியடைந்துவிட்டது. மேலும், படத்தில் நிறைய குறைகள் இருப்பதாகவும் அவர்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக விளக்கமளித்த இயக்குனர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி ‘இந்த படத்தின் கிராபிக்ஸ் பணிகளுக்கு 8 முதல் 10 மாதங்கள் தேவைப்படும் நிலையில் சரியான பட்ஜெட் மற்றும் நேரம் இல்லாததால் அதை செய்ய முடியவில்லை. கருப்பு பணத்தின் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் கதைக்கு முக்கியமானவை என்பதால் அவற்றை நீக்கவும் முடியவில்லை.. தியேட்டரில் ரசிகர்கள் கூட்டமாக பார்க்கும்போது குறைகள் தெரியாது. ஓடிடியில் உற்று நோக்குவதால் அவை தெரிகிறது. ரசிகர்கள் தவறை சுட்டிக்காட்டி விமர்சிப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை.. ரசிகர்கள் பகிர்ந்ததை விட அதிகமான கிராபிக்ஸ் தவறுகள் அவர்களுக்கு முன்பே எனக்கு தெரியும். அடுத்த முறை இன்னும் சிறந்த படத்தை வழங்குவோம்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
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தமிழக சட்டமன்ற பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்துப் பேச தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அவையிலிருந்த திமுகவினரை நிலைகுலைய செய்தார்.