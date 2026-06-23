பதவியை ராஜினாமா செய்த எம்.எல்.ஏக்களுக்கு சீட் இல்லையா?.. தயங்கும் தவெக..
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. மேலும் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவோடு கூட்டணி ஆட்சியையும் அமைத்தது.
அதோடு அந்த கூட்டணியில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அமைச்சரவையிலும் தவெக இடம் கொடுத்திருக்கிறது. ஒருபக்கம் தொடர் தோல்வி காரணமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலையின் மீது அதிருப்தி கொண்ட எஸ்.பி.வேலுமணி, சிவி சண்முகம் தலைமையிலான 24 எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவை ஆதரித்தார்கள். அதோடு முதல்வர் விஜய் சட்டசபையில் கொண்டு வந்த நம்பிக்கை தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாகவும் அவர்கள் வாக்களித்தார்கள்.
முக்கியமாக அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களில் ஜெயக்குமார், இசக்கி சுப்பையா, மரகதம், குமரவேல், சத்தியபாமா ஆகிய 5 பேரும் தங்கள் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக தவெகவிலும் இணைந்து விட்டனர். மீண்டும் அதே தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடக்கும் போது தவெகதா சார்பில் போட்டியிட்டு வென்று நாம் அமைச்சராகிவிடலாம் என்பது தான் அவர்களின் ஆசையாக இருந்தது.
ஆனால் தற்போது நடக்குமா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது. தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவுடன் அவர்கள் ராஜினாமா செய்தது தொகுதி மக்களிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியதாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே அவர்களை அதே தொகுதியில் தவெக சார்பில் வேட்பாளராக நிறுத்தினால் தோற்றுப் போவதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை தவெக உணர்ந்திருக்கிறது. எனவே அவர்களுக்கு மீண்டும் அதே தொகுதியில் வாய்ப்பளிக்க தயக்கம் காட்டுவதாக சொல்லப்படுகிறது. இது அந்த 5 எம்.எல்.ஏக்களுக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
அதோடு அந்த கூட்டணியில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அமைச்சரவையிலும் தவெக இடம் கொடுத்திருக்கிறது. ஒருபக்கம் தொடர் தோல்வி காரணமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலையின் மீது அதிருப்தி கொண்ட எஸ்.பி.வேலுமணி, சிவி சண்முகம் தலைமையிலான 24 எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவை ஆதரித்தார்கள். அதோடு முதல்வர் விஜய் சட்டசபையில் கொண்டு வந்த நம்பிக்கை தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாகவும் அவர்கள் வாக்களித்தார்கள்.
முக்கியமாக அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களில் ஜெயக்குமார், இசக்கி சுப்பையா, மரகதம், குமரவேல், சத்தியபாமா ஆகிய 5 பேரும் தங்கள் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக தவெகவிலும் இணைந்து விட்டனர். மீண்டும் அதே தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடக்கும் போது தவெகதா சார்பில் போட்டியிட்டு வென்று நாம் அமைச்சராகிவிடலாம் என்பது தான் அவர்களின் ஆசையாக இருந்தது.
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தமிழக சட்டமன்ற பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்துப் பேச தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அவையிலிருந்த திமுகவினரை நிலைகுலைய செய்தார்.